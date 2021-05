"Jamie Oliver - łatwe przepisy na co dzień" w Canal+ Kuchnia i Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Znany brytyjski kucharz po raz kolejny udowodni, że codzienne gotowanie może być szybkie i bardzo pomysłowe.

• W programie "Jamie Oliver - łatwe przepisy na co dzień", pokaże, jak z zaledwie kilku podstawowych składników wyczarować zdrowe i smaczne dania dla całej rodziny.

"Jamie Oliver - łatwe przepisy na co dzień" / © FREMANTLEMEDIA LIMITED 2021

Jamie Oliver to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych kucharzy na świecie, autor bestsellerowych książek i programów o gotowaniu. Kuchnia to jego królestwo. Tym razem, w jego drugim programie nagranym w pandemii - "Jamie Oliver - łatwe przepisy na co dzień", zaprosi widzów do swojego domu w Essex. Wraz z rodziną pokaże receptury i patenty na proste oraz szybkie w przygotowaniu dania. Z jego pomocą odkryjemy zaskakująco łatwe, a jednocześnie kreatywne przepisy na potrawy z wykorzystaniem podstawowych składników, takich jak ziemniaki, pomidory czy kurczak. Jamie pokaże, że z całkiem zwyczajnych produktów można przygotować prawdziwą kulinarną ucztę, która z pewnością zachwyci naszych najbliższych. W programie brytyjski kucharz przyrządzi potrawy ze swojej nowej książki "7 sposobów. Łatwe pomysły na każdy dzień tygodnia".Program "Jamie Oliver - łatwe przepisy na co dzień" od wtorku 25 maja o godzinie 17:00 na kanale Canal+ Kuchnia oraz w Canal+ online dzień po premierze.