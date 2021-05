Łukasz Szewczyk

TVP w hołdzie Krzysztofowi Krawczykowi. Specjalny koncert "Pamiętam Ciebie z tamtych lat"

• Telewizja Polska przygotowała widowisko muzyczne "Pamiętam Ciebie z tamtych lat - The best of Krzysztof Krawczyk".

• W opolskim amfiteatrze wystąpi plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej.

• Transmisja w TVP1.