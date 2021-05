Igor Sokołowski przechodzi z TVN24 do Polsat News

Łukasz Szewczyk

• Igor Sokołowski od czerwca 2021 roku będzie dziennikarzem Polsat News.

• Poprowadzi pasmo informacyjne "W rytmie dnia".

Igor Sokołowski / Fot. Polsat

- mówi Igor Sokołowski.Igor Sokołowski w latach 2011-2015 był związany z TVN24. Następnie w latach 2015-2016 z TVP Info. Od lipca 2016 do marca 2017 prowadzący Telewizji WP. Od 2018 roku ponownie w TVN24. Od 10 lat swoją medialną aktywność łączy z pracą dyżurnego ruchu w PKP PLK.- dodaje Igor Sokołowski.- mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat."W rytmie dnia" to codzienne pasmo informacyjne Polsat News, emitowane od poniedziałku do piątku od godziny 9:00, oraz w soboty od godziny 11:00 i w niedziele od godziny 12:30.