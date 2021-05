Komentatorzy wkraczają do gry. Eurosport eRacing na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Od środy (26 maja 2021 roku) Eurosport 1 będzie transmitował kolejne rundy serii wyścigów wirtualnych Eurosport eRacing sponsored by Epson.

• W finałowej rywalizacji obejrzymy 12 najlepszych polskich simracerów, którzy będą walczyli w nowej, pucharowej formule.

• Gościnny udział w serii wezmą także komentatorzy Eurosportu: Adam Probosz, Michał Ebert, Grzegorz Gac i Lech Sidor.

Od 17 maja trwały otwarte prekwalifikacje do Eurosport eRacing sponsored by Epson. Najszybsza dwunastka awansowała do fazy finałowej, która rozegrana zostanie od 26 do 29 maja na platformie iRacing. Simracerzy będą ścigać się w formule pucharowej na czterech słynnych torach: Imola, Monza, Watkins Glen oraz Daytona. Kierowcy będą mieli do dyspozycji samochody klasy GT3: Audi R8 LMS, Mercedes AMG GT3, Ferrari 488 GT3, Lamborghini Huracan GT3 Evo lub BMW M4 GT3 (prototyp). Każdy wyścig transmitowany będzie na antenie Eurosportu 1 o 17:30, a komentatorami będą Krzysztof Woźniak, dziennikarz Motowizji i ekspert simracingu oraz Wojciech Malaca, komentator e-sportowy i kierowca simracingowy.W rywalizacji gościnny udział wezmą komentatorzy Eurosportu: Adam Probosz, Michał Ebert, Grzegorz Gac i Lech Sidor - specjaliście od kolarstwa, snookera, sportów motorowych i tenisa. Który z nich zdobędzie miano króla eurosportowej kierownicy?Na przełomie 2020 i 2021 roku odbyła się pierwsza edycja Eurosport eRacing. W ciągu ostatniego roku Eurosport pokazywał na żywo wiele wirtualnych wydarzeń sportowych na czele z wyścigami Formuły E #RaceAtHome, simracingowymi seriami Porsche Supercup, czy e-WTCR. Stacja współorganizowała również kolarskie wyścigi wirtualne takie jak "Wyścig z Pokoju" i "Zwift Tour for All".