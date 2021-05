Jan Kliment jurorem "Mam talent". Nowa edycja jesienią w TVN, castingi online

Łukasz Szewczyk

• "Mam Talent" wraca jesienią na antenę TVN i platformę Player.pl.

• W 13 edycji, w składzie jurorskim obok Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak, zobaczymy Jana Klimenta.

• Startują castingi do nowej edycji show

Jesienią 2021 roku kolejna edycja popularnego talent-show telewizji TVN - "Mam talent". Nowa edycja przynosi zmiany. Nowym jurorem będzie czeski tancerz i choreograf Jan Kliment. W swojej zawodowej karierze Jan na swoim koncie ma wiele sukcesów - jest dwukrotnym mistrzem Czech i pięciokrotnym mistrzem Szwajcarii. Regularnie także współpracuje z warszawskimi teatrami, gdzie występuje w obsadzie spektakli muzycznych.Jan Kliment w jury zstąpi Agustina Egurrolę. Uczestników programu nadal oceniać będą także Agnieszka Chylińska i Małgorzata ForemniakObecnie trwają castingi online do nowej edycji show. Osoby, które chcą się zgłosić do programu muszą przygotować swoje zdjęcie, filmik z prezentacją swojego talentu oraz filmik, w którym się przedstawiają i mówią kilka zdań o sobie. Zgłoszenia przyjmowane są do połowy lipca 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej programu. Pierwsze przesłuchania stacjonarne ruszają już 26-27 czerwca w Warszawie.