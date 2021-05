Jesienią nowy serial TVN "Receptura". W roli głównej Agnieszka Więdłocha

Łukasz Szewczyk

• Trwają zdjęcia do nowej produkcji obyczajowej "Receptura".

• Widzowie będą śledzić w niej równolegle losy dwóch bohaterek - jednej mieszkającej we współczesnej stolicy i drugiej: żyjącej w międzywojennej Warszawie. Obie podążą za tajemnicą inspirowaną przepisem na słodycz, który chcą zdobyć wszyscy.

• Premiera jesienią 2021 roku w TVN

W połowie maja w Warszawie ruszyły zdjęcia do najnowszej produkcji TVN Grupa Discovery "Receptura". To sześcioodcinkowa opowieść rozgrywająca się równocześnie w okresie międzywojennym oraz w czasach dzisiejszych, która w intrygujący sposób łączy perspektywę tradycji z nowoczesnością.Klamrą spinającą dwie kobiece historie w "Recepturze" jest dziennik Marii Kielicz, który przypadkowo wpada w ręce młodej studentki architektury - Zosi. Wraz z jego kolejnymi stronami rozwija się opowieść o rozterkach, ambicjach i romantycznych wyborach kobiet szukających prawdy o sobie. Zosia odkrywa historię swojej prababki. W 1936 r. Maria, samotna matka z dyplomem z architektury, przyjeżdża do międzywojennej stolicy, aby rozpocząć nowe życie. W Warszawie kobieta otrzymuje posadę asystentki Jana Wedla. Szybko staje się jego zaufaną pracownicą i powiernicą tajemnic najprężniej działającej fabryki czekolady w Europie.- mówi Tomasz Szafrański, reżyser "Receptury".W rolę Marii Kielicz wcieli się Agnieszka Więdłocha. Na ekranie towarzyszą jej: Jacek Koman jako Jan Wedel, Mateusz Janicki oraz aktor niemieckiego pochodzenia Fabian Prokein ("Ludzie i bogowie").Zdjęcia do kostiumowej części "Receptury" potrwają do końca maja. A już w czerwcu na planie pojawią się kolejne gwiazdy, aby opowiedzieć historię współczesnej bohaterki - Zosi.Serial, na zamówienie TVN we współpracy z E. Wedel, reżyseruje Tomasz Szafrański, a realizuje Production Services Poland (ATM Grupa). Producentem "Receptury" ze strony TVN jest Marta Pasławska, z ramienia ATM Grupy: Krzysztof Jakubowski (producent wykonawczy) i Robert Wieczorek (producent kreatywny). Za zdjęcia odpowiada Rafał Paradowski. Autorami scenariusza są: Artur Kowalewski, Dorota Jankojć-Poddębniak oraz Bartosz Staszczyszyn. Pionem kostiumowym kierują Katarzyna Baran i Agata Culak, a scenograficznym - Dorota Rakowiecka.Za pomysł serialu odpowiadają firma Aldentro oraz agencja mediowa Zenith.Premiera 6-odcinkowej "Receptury" jesienią 2021 roku w TVN i na Playerze