Dobry debiut "Śniadania Rymanowskiego" w Polsat News. Pół miliona widzów

Łukasz Szewczyk

• Poranny program publicystyczny "Śniadania Rymanowskiego" Polsat News był numerem jeden w trakcie nadawania wśród stacji informacyjnych.

Niemal pół miliona widzów (494 tys.) śledziło pierwsze wydanie "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Przełożyło się to na 5,69% udziałów w grupie wszystkich badanych. W trakcie emisji "Śniadania..." Polsat News był liderem spośród stacji informacyjnych w grupie 4+. Drugie w kolejności TVP Info uzyskało w tym czasie 5,28% udziałów, a trzeci TVN24 - 4,02%. W grupie komercyjnej "Śniadanie..." uzyskało 2,61% udziałów."Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" to program, w którym Bogdan Rymanowski omawia z zaproszonymi do studia gośćmi najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia z kraju i ze świata. Gośćmi pierwszego wydania programu byli: Błażej Spychalski, Krzysztof Bosak, Radosław Fogiel, Włodzimierz Czarzasty, Grzegorz Schetyna i Piotr Zgorzelski.Był to także pierwszy program na antenie Polsat News, w którym zaproszeni goście wystąpili na żywo w studio od początku pandemii. Audycja jest realizowana z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa."Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" można oglądać w każdą niedzielę o 9:55 w Polsat News oraz w internecie na Interia.pl.