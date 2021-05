Specjalne wydanie Tele Tygodnia na Euro 2020

Łukasz Szewczyk

• Na rynku ukazało się nowego wydanie "Tele Tydzień Ekstra" w całości poświęcone Euro 2020

Okłądka "Tele Tydzień Ekstra 2/2021 – Euro" (od 25 maja 2021)

We wtorek (25 maja 2021 roku) ukazał się "Tele Tydzień Ekstra 2/2021 - Euro". Jest to kompendium wiedzy o turnieju Euro 2020, zawierające terminarz rozgrywek, wraz ze szczegółowym planem transmisji telewizyjnych i specjalną sekcją do zapisywania wyników.Czytelnicy znajdą w magazynie również prezentację naszych grupowych rywali, składy wszystkich drużyn, statystyki i taktyki oraz sylwetkę kapitana polskiej drużyny, Roberta Lewandowskiego i ciekawostki o naszych czołowych zawodnikachW wydaniu znajdują się także sylwetki najdroższych graczy turnieju, najlepszych strzelców, sensacje i niezapomniane mecze Euro z minionych lat.Magazyn ma objętość 64 strony i cenę 2,99 zł.