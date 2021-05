Liga Narodów w siatkówce w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• Pod koniec maja i w czerwcu na antenach Telewizji Polskiej będzie można oglądać rywalizację siatkarek i siatkarzy w Lidze Narodów.

• O zwycięstwo powalczy szesnaście najlepszych żeńskich i męskich drużyn globu, w tym reprezentacje Polski.

25 maja rywalizację rozpoczną Polki, dla których Liga Narodów, ze względu na brak kwalifikacji olimpijskiej, będzie okazją do zmierzenia się z silnymi rywalkami. Biało-czerwone zagrają z dziesięcioma z dwunastu reprezentacji, które zobaczymy później na turnieju olimpijskim. Dla reprezentacji męskiej, która pierwszy mecz zagra 28 maja z Włochami, Liga Narodów będzie przetarciem przed igrzyskami w Tokio. Biało-czerwoni, jako mistrzowie świata, są typowani jako jeden z faworytów do olimpijskiego złota. Polacy w turnieju we Włoszech zagrają m.in. z Brazylią, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, czyli z rywalami, z którymi będą walczyć podczas igrzysk w Japonii.Tegoroczna Liga Narodów będzie inna niż dotychczasowe. Z powodu pandemii COVID-19 turniej rozegrany zostanie w jednej lokalizacji, w tak zwanej "bańce", co oznacza, że hala i obiekty sportowe w Rimini będą udostępnione wyłącznie sportowcom i sztabom szkoleniowym. W przypadku awansu reprezentacji Polek lub Polaków do turnieju Final Four, półfinał i mecz o medal będą również transmitowane w Telewizji Polskiej.• 25 maja (wtorek), godz. 18:10, Włochy - Polska (transmisja TVP Sport)• 26 maja (środa), godz. 15:20, Serbia - Polska (transmisja w TVP Sport)• 27 maja (czwartek), godz. 17:30, Polska - Turcja (transmisja w TVP Sport)• 31 maja (poniedziałek), godz. 17:35, Korea Południowa - Polska (transmisja w TVP Sport)• 1 czerwca (wtorek), godz. 12:40, Belgia - Polska (transmisja w TVP Sport)• 2 czerwca (środa), godz. 17:35, Polska - Dominikana (transmisja TVP Sport)• 6 czerwca (niedziela), godz. 17:35, Kanada - Polska (transmisja w TVP Sport)• 7 czerwca (poniedziałek), godz. 17:35, Polska - Holandia (transmisja TVP Sport)• 8 czerwca (wtorek), godz. 14:35, Japonia - Polska (transmisja w TVP Sport)• 12 czerwca (sobota), godz. 20:35, Polska - Brazylia (transmisja w TVP Sport)• 13 czerwca (niedziela), godz. 19:25, Tajlandia - Polska (transmisja w TVP Sport)• 14 czerwca (poniedziałek), godz. 14:35, Niemcy - Polska (transmisja w TVP2)• 18 czerwca (piątek), godz. 17:35, Polska - USA (transmisja w TVP Sport)• 19 czerwca (sobota), godz. 15:50, Chiny - Polska (transmisja w TVP Sport)• 20 czerwca (niedziela), godz. 15:50, Rosja - Polska (transmisja w TVP Sport)• 28 maja (piątek), godz. 19:15, Polska - Włochy (transmisja w TVP2)• 29 maja (sobota), godz. 15:50, Polska - Serbia (transmisja w TVP1)• 30 maja (niedziela), godz. 19:15, Polska - Słowenia (transmisja w TVP2)• 3 czerwca (czwartek), godz. 17:45, Australia - Polska (transmisja w TVP2)• 4 czerwca (piątek), godz. 17:50, Polska - USA (transmisja w TVP2)• 5 czerwca (sobota), godz. 15:50, Rosja - Polska (transmisja TVP1)• 9 czerwca (środa), godz. 19:20, Polska - Bułgaria (transmisja w TVP2)• 10 czerwca (czwartek), godz. 20:40, Polska - Holandia (transmisja TVP1)• 11 czerwca (piątek), godz. 20:40, Polska - Brazylia (transmisja w TVP2)• 15 czerwca (wtorek), godz. 17:40, Kanada - Polska (transmisja w TVP2)• 16 czerwca (środa), godz. 14:35, Japonia - Polska (transmisja w TVP2)• 17 czerwca (czwartek), godz. 20:35, Niemcy - Polska (transmisja w TVP1)• 21 czerwca (poniedziałek), godz. 19:15, Polska - Argentyna (transmisja w TVP2)• 22 czerwca (wtorek), godz. 14:50, Iran - Polska (transmisja w TVP1)• 23 czerwca (środa), godz. 14:50, Francja - Polska (transmisja w TVP1)Wszystkie mecze będą dostępne również na TVPSport.pl i w aplikacji mobilnej.