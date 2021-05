Specjalna oprawa finału Ligi Europy w Polsat Sport Premium

Łukasz Szewczyk

• W środę (26 maja 2021 roku) na Polsat Plus Arena w Gdańsku rozegrany zostanie mecz finałowy Ligi Europy UEFA. To drugi raz w historii, gdy wydarzenie tej rangi odbywa się w Polsce.

• Transmisja meczu oraz rozbudowane studio publicystyczne z ekskluzywnymi materiałami reporterskimi oraz wywiadami w kanale Polsat Sport Premium 1.

W meczu finałowym Ligi Europy UEFA w sezonie 2020/2021 hiszpański Villarreal C.F. zagra z angielskim Manchesterem United F.C. Będzie to pierwsze wydarzenie sportowe na stadionie w Gdańsku od momentu nadania mu oficjalnej nazwy Polsat Plus Arena.- mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji PolsatWyprodukowany przez Telewizję Polsat sygnał z finału Ligi Europy UEFA trafi do blisko stu krajów na całym świecie. Po raz pierwszy w historii polskiej telewizji jeden mecz realizowany będzie przez trzy wozy transmisyjne, w tym jeden pracujący w technologii obrazu Ultra HD HDR i dźwięku Dolby ATMOS. Wokół boiska rozstawionych zostało 30 kamer, a zespół zaangażowany bezpośrednio w realizację telewizyjną liczy aż 150 osób, czyli trzy razy więcej niż przy typowej transmisji piłkarskiej.Także przedmeczowe i pomeczowe studia rozmachem realizacyjnym nie będą ustępować produkcji ze stadionu. Przygotowania do tych programów ruszyły na kilka dni przed transmisją, która w Polsacie Sport Premium 1 rozpocznie się 26 maja o godzinie 18:00. Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą były selekcjoner Jerzy Engel, byli reprezentanci Polski Dariusz Dziekanowski i Artur Wichniarek oraz dziennikarze Roman Kołtoń i Hirek Wrona. Program wyjdzie poza ramy tego wszystkiego, do czego widzowie kanałów Polsat Sport Premium zdążyli się już przyzwyczaić przy transmisjach Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA. Oprócz trójwymiarowych analiz taktycznych, rozbudowanych dyskusji okołomeczowych oraz zestawień i ciekawostek, w transmisji znajdą się łączenia z dziennikarzami i ekspertami z krajów skąd pochodzą finaliści. Nie zabraknie też rozmów i wywiadów z najważniejszymi osobami europejskiego futbolu obecnymi na meczu w Gdańsku. Kamery Polsatu Sport Premium zajrzą wszędzie tam, gdzie żaden kibic nie ma wstępu.Finał Ligi Europy UEFA w Gdańsku to drugie takie wydarzenie organizowane w Polsce. Po raz pierwszy mecz tej rangi odbył się w 2015 roku w Warszawie, a Sevilla F.C z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie pokonała Dnipro Dnipropietrowsk. Finał w Gdańsku pierwotnie miał odbyć się w 2020 roku, ale ze względu na pandemię, UEFA zmieniła format oraz miejsce rozgrywania końcowej części rozgrywek.