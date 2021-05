Ultraliga. 6 sezon Mistrzostw Polski w League of Legends w Polsat Games (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Ultraliga, flagowy projekt Polsat Games, oficjalna liga regionalna League of Legends startuje z szóstym sezonem rozgrywek.

• W czerwcu 2021 roku osiem drużyn rozpocznie walkę o nagrody pieniężne z puli 100 tys. zł i miejsce na EU Masters.

• Transmisja równolegle na antenie Polsat Games oraz w Internecie.

Nadchodzący sezon Ultraligi będzie szóstą edycją rodzimych rozgrywek, które wchodzą w skład trzynastu lig regionalnych oficjalnie współpracujących z Riot Games, twórcą gry League of Legends. 8 czerwca 2021 roku osiem drużyn rozpocznie walkę o oficjalny tytuł Mistrza Polski, nagrody pieniężne z puli 100 tys. zł i miejsce w międzynarodowym turnieju EU Masters. Transmisje na żywo z dedykowanego rozgrywkom esportowym studia Polsat Games w Warszawie będzie można oglądać w każdy wtorek i środę od godziny 17:00, równolegle w telewizji oraz w Internecie na platformach IPLA, Twitch.tv i YouTube.Wiosenna edycja EU Masters nie przyniosła polskim zespołom sportowych zwycięstw, jednak sukcesu możemy dopatrywać się w licznej reprezentacji naszego kraju pośród zagranicznych drużyn. Polacy stanowili aż 22 z 80 występujących graczy, a jednym ze zwycięzców turnieju był Jakub "Cinkrof" Rokicki. W związku z silną pozycją naszego kraju na arenie międzynarodowej Ultraliga bez zmian znajduje się w składzie 4 lig, które otrzymają 3 miejsca na EU Masters, z czego 2 prowadzące bezpośrednio do głównej fazy rozgrywek. Oznacza to, że po raz kolejny 3 polskie formacje staną przed szansą wzniesienia prestiżowego pucharu na europejskim turnieju.Wśród uczestników 6. sezonu Ultraligi znajdziemy zwycięzców poprzedniej odsłony - AGO ROGUE i wicemistrzów - K1CK. Do walki o miano najlepszej drużyny w kraju ponownie staną także Illuminar Gaming, Komil & Friends, devils.one, Team ESCA Gaming i Gentlemen's Gaming. Miejsce drużyny 7more7 Pompa Team zajmie organizacja PDW.W niezmienionej formie zobaczymy natomiast wprowadzony w poprzednim sezonie system rozgrywek. Do etapu pucharowego awansuje 5 formacji. Rundę inaugurującą drabinkę wygranych otworzy spotkanie 2. i 3. miejsca, zwycięzca zmierzy się z 1. slotem fazy zasadniczej w walce o finał 6. sezonu Ultraligi. Drugi zespół trafi natomiast do drabinki przegranych, gdzie rywalizować będzie z triumfatorem starcia miejsc 4. i 5. W ostatnim spotkaniu przed wielkim finałem dotychczasowy zwycięzca drabinki przegranych stanie naprzeciwko przegranego walki o finał drabinki wygranych. Dwóch finalistów wejdzie do ostatniego pojedynku o puchar 6. sezonu Ultraligi.Letni split to także dodatkowe emocje dla fanów organizacji z niższych części tabeli. Z uwagi na turniej promocyjny pozycja dwóch drużyn z najmniejszą ilością punktów za oba tegoroczne sezony będzie zagrożona. 2. Dywizja zgodnie ze zmianami w poprzednim sezonie będzie rozgrywana przez 6 zespołów. Dwie drużyny z najwyższą liczbą punktów (suma punktacji z sezonu wiosennego i letniego) zakwalifikują się do turnieju promocyjnego. 2. Dywizja Ultraligi jak zawsze jest szansą dla aspirujących komentatorów. Prawa do transmisji są otwarte, co oznacza, że każdy może spróbować swoich sił.Studio w trakcie rozgrywek poprowadzą Dawid "Azonh" Letachowicz, Tomasz "TheFakeOne" Milaniuk, Michał "Avahir" Kudliński, Mikołaj "Silv4n" Sinacki, Tomasz "Magvayer" Filipiuk i Michał "Myha" Francuz, a także nowy członek ekipy komentatorskiej - którego doskonale mogą kojarzyć fani rozgrywek VALORANT - Dominik "Nero" Dąbrowski.- mówi Tomasz Filipiuk, ekspert i komentator w Polsat Games. -- dodaje.Ultraliga to flagowa produkcja Polsat Games. Do tej pory stacja wyemitowała ponad 640 godzin krajowych rozgrywek League of Legends na żywo. Każda transmisja zawiera segmenty publicystyczne oraz specjalistyczną analizę. Za produkcję Ultraligi odpowiada firma Frenzy.