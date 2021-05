Polsat szuka polskiego wojownika. Ruszają castingi do 4 edycji "Ninja Warrior Polska"

Łukasz Szewczyk

• Pierwszy polski Ninja Warrior nadal poszukiwany, a prestiżowy tytuł oraz 150 tys. złotych wciąż czekają na zdobycie

• Jesienią 2021 roku na antenie Polsatu czwarty sezon "Ninja Warrior Polska"

Każdy, kto nie boi się wyzwań i dla kogo aktywność fizyczna to część codzienności, ma szansę zmierzyć się z legendarnym torem przeszkód, znanym na całym świecie. Tutaj wszyscy mają równe szanse, ponieważ tor Ninja Warrior Polska nie zna sentymentów. Ruszyły castingi do kolejnej edycji show Polsatu "Ninja Warrior Polska"Aby zmierzyć się z ekstremalnie trudnymi przeszkodami, należy najpierw wziąć udział w castingu, sprawdzającym predyspozycje uczestnika. Tutaj przyda się nie tylko siła, koordynacja i skupienie, ale także spryt i determinacja. Oprócz tężyzny fizycznej poszukiwana jest wielobarwna osobowość.Każdy może spróbować swoich sił - bez względu na płeć czy wiek. Żeby wystąpić w programie, należy mieć ukończone 18 lat. Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem formularza na ninjawarriorpolska.pl. Pierwsze castingi odbędą 8 i 9 czerwca 2021 roku w Piasecznie. Uczestniczący w castingu zawodnicy muszą być gotowi na wszystko. Ten, kto najlepiej poradzi sobie z testem sprawnościowym, dołączy do grona wojowników Ninja Warrior. O tym, w jaki sposób będą testowani, uczestnicy dowiadują się dopiero na miejscu.