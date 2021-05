Telewizyjna premiera drugiego sezonu serialu "Preacher" w AMC

Łukasz Szewczyk

• Powraca serial "Preacher",

• Jest to oparty na popularnym komiksie o tym samym tytule (Vertigo, DC Comics), to absurdalnie zakręcona, pełna akcji i dreszczyku historia o teksaskim kaznodziei i jego starciach z postaciami z Nieba i Piekła nieustannie podążającymi jego tropem.

W pierwszym sezonie serii widzowie poznali teksaskiego kaznodzieję z szemraną przeszłością, Jessego Custera (w tej roli charyzmatyczny Dominic Cooper), który został obdarzony Słowem Boga. Ta tajemnicza moc, która sprawia, że słuchacze muszą wypełniać jego polecenia, stawia go na celowniku postaci z Nieba i Piekła mających mordercze zamiary. Jesse, jak przystało na dobrego duszpasterza, stara się ratować mieszkańców swojego miasteczka od niebezpieczeństw, tych ziemskich jak i nadprzyrodzonych.W pewnym momencie kaznodzieja uświadamia sobie, że Bóg opuścił Niebo, więc postanawia go odnaleźć, co śledzimy w drugim sezonie. Jessemu w podróży towarzyszą Tulip, jego prawdziwa miłość o niestabilnej naturze, oraz najlepszy przyjaciel Cassidy, 119-letni irlandzki wampir. Ekscentryczne trio trafia do Nowego Orleanu, gdzie musi unikać lokalnych gangsterów i niebezpiecznych tajnych agentów w białych garniturach. Nie mogą też dać się złapać Świętemu od Morderców, niepowstrzymanemu i zabójczemu kowbojowi z Piekła, który z jakiegoś powodu podąża śladami Jessego...Telewizyjna premiera drugiego sezonu serialu "Preacher" w poniedziałek 21 czerwca o 22:00 na kanale AMC, kolejne odcinki w każdy poniedziałek o 22:00.Producentami wykonawczymi oraz reżyserami serii są Seth Rogen oraz Evan Goldberg. Ten duet odpowiada za takie filmy jak "Supersamiec", "Pineapple Express" czy "Wywiad ze słońcem narodu". Pisali również dla "Da Ali G Show" oraz "The Simpsons". Showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym jest Sam Catlin ("Breaking Bad").