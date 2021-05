"Bill i Ted ratują wszechświat", "Oslo", "Włoskie wakacje", seriale - czerwiec w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Bill i Ted ratują wszechświat", "Oslo" - to główne premiery filmowe miesiąca na antenie HBO

• Nowe seriale m.in. "Rodzice II", "Wytępić całe to bydło", "A Black Lady Sketch Show II"

W czerwcu 2021 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(20 czerwca) - dwaj najlepsi przyjaciele w średnim wieku wyruszają w podróż, aby spełnić swoje rock&rollowe przeznaczenie, po tym jak przybysz z przyszłości ostrzega, że tylko ich piosenka może uratować świat i przywrócić harmonię we wszechświecie(27 czerwca) - oparty na prawdziwych wydarzeniach film HBO przedstawia historię tajnych negocjacji, niewiarygodnej przyjaźni i małej grupy Izraelczyków i Palestyńczyków, cichych bohaterów, którzy doprowadzili do Porozumień z Oslo w 1993 rokuPozostałe premiery miesiąca:(10 czerwca) - Alex McPherson wraca po latach do małego miasteczka w Pensylwanii, aby wyjaśnić sprawę zniknięcia jej koleżanki z dzieciństwa dwie dekady wcześniej;(11 czerwca) - matka, nauczycielka i żona z trudem radzi sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Nie może spać, a nowe leki nasenne wywołują u niej koszmary. Film opowiada o tygodniu z życia kobiety na krawędzi załamania psychicznego;(12 czerwca) - komedia o londyńskim artyście, który wraca do Włoch z synem, aby szybko sprzedać dom odziedziczony po zmarłej żonie. Ojciec i syn nie zdają sobie jednak sprawy jak bardzo ta wyprawa zmieni ich życie. Liam Neeson w jednej z głównych ról;(17 czerwca) - Alex McPherson na potrzeby swojego kolejnego podcastu bada sprawę morderstwa kobiety i odkrywa szokującą prawdę o jej zabójcy;(19 czerwca) - każdego dnia na swoim drzewie Pan Sowa czyta w lokalnej gazecie niezwykłe historie o mieszkańcach bajkowego lasu. Pogodna animacja dla całej rodziny;(24 czerwca) - Alex McPherson powraca, aby w kolejnym odcinku swojego podcastu przeanalizować sprawę śmierci w małym miasteczku, która przez lokalną policję uznana została za nieszczęśliwy wypadekRamówka HBO to także premiery dokumentalne. Wśród nich:(3 czerwca), czyli zapis życia pięciu młodych filmowców, mających od 17 do 21 lat, którzy biorą do rąk kamery, żeby opowiedzieć o życiu swoich rodzin podczas pierwszej fali pandemii wirusa COVID-19 w Nowym Jorku. Z kolei dokument HBO(10 czerwca) podąża za trzema osobami z Los Angeles ze stosunkowo niewielką liczbą obserwatorów w mediach społecznościowych i bada próby uczynienia z nich sławnych influencerów. Natomiast(17 czerwca) to dokument wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya pokazuje jak działania wielkich koncernów farmaceutycznych i forsowane przez nie przepisy, umożliwiają nadprodukcję, lekkomyślną dystrybucję i nadużywanie syntetycznych opioidów .Serialowe nowości miesiąca w HBO:(od 2 czerwca w HBO) - drugi sezon składającego się ze skeczów serialu komediowego produkcji HBO, który w oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet(od 7 czerwca w HBO) - drugi sezon brytyjskiego serialu komediowego przedstawiającego perypetie dwojga rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału(od 8 czerwca w HBO) - czteroczęściowy serial dokumentalny HBO to podróż w czasie, odsłaniająca mroczne karty w dziejach ludzkości. Dekonstruuje sposoby tworzenia i tuszowania historii, skupiając się na aktach wyzysku i ludobójstwa, które stały za kolonializmemW czerwcu 2021 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Rosyjski spleen" (12 czerwca), "Wyścig o wszystko" (13 czerwca), "Do ostatniej śmierci" (18 czerwca), "Kłótnia" (19 czerwca), "Klub Knuckledust" (25 czerwca), "Jak zostać zbirem" (26 czerwca), "Rodzina Addamsów" (27 czerwca), "Z koleipokaże takie premiery jak: "Zapachy" (5 czerwca), "Piłat" (6 czerwca), "Nocna jazda" (12 czerwca), "14 dni, 12 nocy" (13 czerwca) , "Lin" (19 czerwca), "Oblężenie na ulicy Liperti" (20 czerwca), "Pora wylinki" (26 czerwca), "To, czego o mnie nie wiesz" (27 czerwca).