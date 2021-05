Michał Cholewiński przechodzi z TVP do Polsat News

Łukasz Szewczyk

• Michał Cholewiński w czerwcu dołącza do redakcji Polsat News.

• Zasili grono prowadzących poranne pasmo "Nowy Dzień z Polsat News".

Michał Cholewiński od 2014 roku był związany z TVP Info. W latach 2006-2014 pracował w TVN24. Wcześniej był także dziennikarzem TVP3 Łódź.- mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat."Nowy Dzień z Polsat News" to poranne pasmo Polsat News emitowane codziennie, od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 6:00-9:00, a w soboty od godziny 6:00 do 11:00. "Nowy Dzień z Polsat News" widzowie mogą również oglądać w Polsacie.W czerwcu do grona prowadzących Polsat News dołączy również Igor Sokołowski, który będzie prowadził pasmo informacyjne "W rytmie dnia".