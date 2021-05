Walka Linette o finał, emocje w Ekstralidze i NBA - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+ Sport

• Wśród hitów weekendu nie można pominąć batalii Magdy Linette o finał i zwycięstwo w turnieju WTA w Strasburgu. Emocji nie zabraknie również w PGE Ekstralidze i NBA

Przed turniejem WTA 250 w Strasburgu Magda Linette szukała dawnej formy. Poznanianka po wyleczeniu kontuzji kolana odpadła z czterech turniejów WTA z rzędu po trzysetowych pojedynkach. Teraz, po pokonaniu Nao Hibino, Alize Cornet i Julii Putincewej zameldowała się w półfinale turnieju w Strasburgu. O singlowy finał zmierzy się z Soraną Cirsteą. Rumuńska tenisistka będzie próbowała nawiązać do sukcesów sprzed lat, kiedy wróżono jej większą karierę niż Simonie Halep.Na brak wrażeń nie będą mogli narzekać kibice żużla. W największym hicie 7. rundy PGE Ekstraligi Motor Lublin zmierzy się z FOGO Unią Leszno. Lublinianie to dość zaskakujący liderzy tabeli, którzy niezwykle pewnie punktują na własnym torze. Szczególnym pokazem siły była domowa wygrana 52:38 nad Betard Spartą Wrocław. Natomiast mistrzowie Polski po porażce na inaugurację rozgrywek ze Stalą Gorzów muszą gonić swoich rywali i potrzebują punktów na wyjeździe. Hit PGE Ekstraligi już w niedzielę od 19:15 w nSport+.Szesnaście drużyn w dwóch konferencjach i jeden cel - awans do finałów NBA. Rozpoczęła się najbardziej emocjonująca część sezonu w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Tytułu mistrzowskiego bronią Los Angeles Lakers z LeBronem Jamesem w składzie. "Jeziorowcy" z powodu wielu kontuzji w trakcie sezonu zasadniczego zajęli jednak rozczarowujące siódme miejsce w swojej konferencji, więc ich droga do finałów nie będzie łatwa. Aktualnie Lakers prowadzą w pierwszej rundzie z Phoenix Suns 2:1.Plan transmisji:Piątek (28 maja):• 14:00 WTA 250 Strasbourg:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Lewandowski, Tomasz Wiktorowski• 16:00 WTA 250 Strasbourg:(Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Tomasz Wiktorowski• 19:00 Futsal:(nSport+)komentarz: Cezary Olbrycht, Wojciech Jagoda• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Tomasz Ćwiąkała• 23.00(nSport / Canal+ Family)Sobota (29 maja):• 02:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Szymon Szewczyk• 15:00 WTA 250 Strasbourg:(Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Michał Lewandowski• 15:55 1 liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Mateusz Dziopa• 18:30 1 liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Dankiewicz• 19:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Bartłomiej Tomczak, Dominik Tomczyk• 22:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Artur Kwiatowski, Dominik Tomczyk• 23.00(nSport / Canal+ Family)Niedziela (30 maja):• 14:00 1 liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Bajerski• 15:55 Bundesliga DKB:(Canal+ Sport+)komentarz: Krzysztof Bandych, Artur Kwiatkowski• 16:30 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 17:55 Ligue 1 baraż:(Canal+ Sport)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Bojanowski• 19:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Hubert Radke• 19:15 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński• 20:00(Canal+ Sport)• 21:15 Magazyn PGE Ekstraligi nSPORT+prowadzący: Marcin Majewski• 21:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Hubert Radke• 23.00(nSport / Canal+ Family)Poniedziałek (31 maja):• 17:55 1 liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Mateusz Dziopa• 21:55 Liga ACB Play-offs:(Canal+ Sport)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Radosław Hyży• 22:30 Magazyn eWinner 1. Ligi (nSPort+)prowadząca: Karolina Wieszczycka• 23.00(nSport / Canal+ Family)