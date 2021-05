Gametoon w telewizyjnej ofercie Play

Łukasz Szewczyk

• Kanał e-sportowy Gametoon dołączy do sieci Play.

• Od poniedziałku (31 maja 2021 roku) abonenci Telewizji PLAY będą mogli oglądać m.in. takie hity ramówki Gametoona, jak serial "Zapomniane przygody", program "Stream Nation" oraz turniej e-sportowy GWENT Open 2021.

- komentuje Jacek Koskowski, General Director Sales and Distribution Poland w Kino Polska TV SA.- dodaje Karina Rompa, Content Management and Acquisition Team Manager w PLAY.W czerwcu fani e-sportu i abonenci PLAY będą mogli oglądać m.in. takie hity ramówki Gametoona, jak będący ekskluzywną produkcją stacji serial Zapomniane przygody, w którym widzowie poznają losy bohaterów obserwując rozgrywkę w grę fabularną (RPG), program Stream Nation, w którym popularni youtuberzy, streamerzy i profesjonalni gracze (m.in. Wojtek Łozo Łozowski, Seto, Corle i Jakub Lothar Szygulski) prezentują najciekawsze gry komputerowe, dzieląc się swoimi doświadczeniami podczas grania (premierą czerwca w Stream Nation będzie niedawno wydana gra Biomutant), GWENT Open 2021, czyli retransmisję turnieju e-sportowego w wiedźmińską grę karcianą Gwint (polską wersję językową zawodów Gametoon zrealizował we współpracy z CD Projekt), a także Kino dla Graczy - cykl filmów, które powinny spodobać się wszystkim fanom gier komputerowych (w czerwcu widzowie zobaczą m.in. takie tytuły, jak Adrenalina, Nieustraszony, Ostatni Legion, Superhero czy włoską satyrę sci-fi z 1965 pt. Dziesiąta Ofiara).Obecnie oprócz Telewizji PLAY Gametoon jest dostępny w ofertach sieci kablowych UPC, Jambox, eTV, INEA i TOYA, w Telewizji Orange, w serwisie rozrywki internetowej IPLA oraz WP Pilot.