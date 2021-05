Premiera serialu "Obsesja" w Canal+ Premium. Cały sezon w Canal+ Online (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera francusko-izraelskiego serialu "Obsesja" produkcji Canal+ Original

• Intrygująca zbrodnia, do której dochodzi na weselu, zdaje się nie budzić wątpliwości. Wszystkie ślady wskazują na pannę młodą. Rozwiązanie tej zagadki okaże się jednak nie takie proste, jak to się na początku wydawało.

Izrael. Huczne wesele Francuzki Natalie (Nadia Tereszkiewicz) i przystojnego Erana (Imri Biton). Piękni państwo młodzi, licznie zgromadzeni goście - miłość i nadzieja na szczęśliwe życie we dwoje. Jednak nie taki scenariusz przewidzieli dla swoich bohaterów twórcy serialu OBSESJA (Possessions).Państwo młodzi właśnie szykują się do kojenia tortu, kiedy nagle gaśnie światło. Zgromadzeni są przekonani, że to element planu wydarzenia. Szok przychodzi w momencie, w którym w ogromnej hali znowu robi się jasno. Pan młody nie żyje. Jego świeżo poślubiona żona jest cała we krwi, w ręku trzyma narzędzie zbrodni - nóż, którym mieli właśnie wspólnie pokroić tort. Natalie trafia do aresztu, jako oczywista podejrzana o morderstwo.Ślady wskazują jednoznacznie na jej winę. Jednak w czasie śledztwa prowadzonego przez miejscową policję na światło dzienne wychodzą kolejne fakty, które płaczą dochodzenie i mylą tropy. Jednocześnie w całą intrygę włącza się wicekonsul Francji w Izraelu - Karim (Reda Kateb), który poproszony przez przełożoną o zaopiekowanie się na początku śledztwa francuską obywatelką nie jest w stanie zapomnieć o sprawie. O sprawie, czy o ślicznej Natalie?Intryga w OBSESJI toczy się jak kula śnieżna. Ilość niewiadomych i idących za nimi domysłów już w pierwszych odcinkach jest ogromna. Co wydarzyło się w toalecie na weselu zaraz przed zabójstwem? Czy ma to związek ze sprawą? Co skrywa Natalie, która na początku odmawia współpracy z policją i konsekwentnie zasłania się niepamięcią? Czy jej związek z Eranem naprawdę był tak wspaniały, jak to się wydawało? Czy jest ona oprawcą, czy może jednak ofiarą? Jakie znaczenie w całej historii mają jej nieoczywiste relacje rodzinne i despotyczna zabobonna matka Rosa, która z nieznanych powodów nie popiera ślubu córki? Jest jeszcze brat zamordowanego, który zgodnie z lokalną tradycją powinien ożenić się teraz z bratową. Czy jest wplątany w zabójstwo?Cały sezon jest już dostępny w Canal+ Online.Na uwagę zasługuje również fakt, że serial przykuwa uwagę nie tylko zagadkową, trzymającą w napięciu fabułą, lecz także egzotyczną dla polskiego widza warstwą obyczajową. Akcja rozgrywająca się w Izraelu jest pełna odnośników do tamtejszej kultury, tradycji i praw. Reżyserem "Obsesji" jest francuski filmowiec Thomas Vincent, który niegdyś zdobywał nagrody na festiwalu w Berlinie ("Karnawał" 1999), a od kilku lat specjalizuje się w serialach - jest autorem m.in. kilku odcinków innej produkcji CANAL+ ORIGINAL, historycznego "Wersalu. Prawa krwi" (2015-17), czy świetnego brytyjskiego miniserial sensacyjnego "Bodyguard" (2018).