"Wonder Woman 1984", "Capone", "Niewybrane drogi" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Wonder Woman 1984", "Capone", "Niewybrane drogi", "Wyspa kłamstw", "Pająki z papieru", "Podjazdy"

Weekend filmowych premier wotworzy obraz(29 maja). Takiego filmu o Alu Capone jeszcze nie było, choć powstały ich wcześniej dziesiątki. W najsłynniejszego gangstera w historii wcielali się między innymi Robert De Niro, Jason Robards, czy Jon Bernthal, ale tym razem jest inaczej. I Tom Hardy to Al Capone jakiego jeszcze nie widzieliście na ekranie. Bo dotąd historie o Alu kończyły się na tym jak trafia do więzienia. Tymczasem tu, po blisko dekadzie za kratkami, wreszcie wychodzi na wolność. Schorowany, zmęczony, z poważnymi kłopotami psychicznymi. To postać niemalże tragiczna, otoczony bliskimi, którym nie ufa i którzy nie ufają jemu, z agentami FBI na karku, którzy wciąż wierzą, że trafią na trop schowanych przez Capone dziesięciu milionów dolarów. W sumie on też by je chętnie zobaczył, ale nie pamięta, gdzie są...Z kolei w niedzielę premiera(30 maja). Ofiarna córka i ojciec, który pogrąża się w zapomnieniu. Sally Potter przedstawia dramat o demencji. Molly opiekuje się swoim cierpiącym na demencję ojcem, pisarzem Leo. Kiedy ona stara się mu pomóc, on pogrąża się we wspomnieniach i fantazjach na temat tego, jak inaczej mogłoby potoczyć się jego życie. Na zmianę realistyczny i poetycki dramat Sally Potter, autorki głośnej ekranizacji "Orlanda" Virginii Woolf. W rolach głównych - Javier Bardem oraz Elle Fanning.Niedzielną Megapremierąbędzie film(30 maja). W filmie Wonder Woman 1984 losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku - erze napędzanej przez nieustające dążenie do posiadania wszystkiego. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia i wykorzystać całą swoją mądrość, siłę oraz odwagę, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(29 maja, Cinemax). W 1921 roku statek Santa Isabel wypływa do Ameryki z 260 hiszpańskimi emigrantami na pokładzie i nagle zaczyna tonąc tuż przy wyspie Salvora w Galicji w Hiszpanii. Trzy kobiety z wyspy przybywają z pomocą i udaje im się uratować ponad 50 pasażerów. Podczas gdy kobiety stają się bohaterkami, pojawia się podejrzenie, że wypadek został sprowokowany. Głównym popularyzatorem tej teorii jest argentyński dziennikarz, który przybył na wyspę, aby opisać sprawę. W miarę jak dziennikarz robi postępy w swoim śledztwie, rośnie presja wywierana na kobiety. Dramat historyczny przypominający katastrofę hiszpańskiego parowca z 1921 roku.W niedzielę(30 maja, Cinemax). Melanie (Stefania LaVie Owen) chciałaby przeżyć normalnie ostatni rok liceum, ale jej życie wywraca się do góry nogami, gdy jej niedawno owdowiała matka Dawn (Lili Taylor) zaczyna cierpieć na urojenia paranoiczne. Nastolatka podejmuje wiele interwencji, aby pomóc mamie, ale sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Melanie jest zmuszona dokonać najtrudniejszych wyborów, walcząc o utrzymanie matki na powierzchni.Słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu w cieniu choroby psychicznej.Druga propozycja to(30 maja, Cinemax 2). Samotna matka Kathy (Hong Chau) jedzie ze swoim nieśmiałym, ośmioletnim synem Codym (Lucas Jaye) do domu swojej zmarłej siostry. Planuje go posprzątać, a potem sprzedać. Kiedy kobieta zdaje sobie sprawę, jak niewiele wiedziała o swojej siostrze, jej syn nawiązuje niezwykłą przyjaźń z Delem (Brian Dennehy), weteranem wojny koreańskiej i wdowcem, który mieszka tuż obok. W ciągu lata Cody nabiera odwagi, by wyjść ze swojej skorupy i wraz z matką znajduje nowe miejsce, które może nazwać domem.Kameralny dramat opowiadający o lecie, które zmienia życie matki i jej wycofanego syna.