Nowe kanały w serwisie Canal+ Online dla abonentów oferty satelitarnej

Łukasz Szewczyk

• Do oferty serwisu Canal Online dla klientów telewizji satelitarnej Canal+ włączono 40 nowych kanałów, w tym kanały Grupy Polsat, Discovery czy FOX.

• Klienci oferty satelitarnej mogą korzystać z Canal+ Online bez dodatkowych opłat i bez limitu godzin w ramach posiadanego abonamentu telewizyjnego.

Klienci oferty satelitarnej otrzymują dostęp do kolekcji i kanałów, do których Canal+ posiada prawa do rozpowszechniania w serwisie oraz które klienci posiadają w swojej ofercie. W tym momencie to dostęp nawet do 137 kanałów telewizyjnych na żywo oraz bibliotek treści na żądanie z filmami, serialami czy programami dokumentalnymi.Pełna lista 40 nowych kanałów to: 13 Ulica HD, AMX HD, Animal Planet HD, AXN Spin HD, AXN White, Baby TV, BBC First HD, Disco Polo Music, Discovery Histiria, Discovery Life HD, Discovery Science HD, Disney HD, DTX, Epic Drama, Eska TV, Eska TV Extra, Extreme Sports HD, Fox COmedy HD, ID Investigation, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Lifetime HD, Metro TV, Motowizja HD, Nat Ge People, Polsat Cafe HD, Polsat JimJam, Polsat News HD, Polsat Play, Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat History HD, Polsat Viasat Nature HD, Romance TV HD, Stopklatka TV, Superstacja, Travel Channel HD, TV Republika, Vox Music TV oraz WP TV.Pełna lista nowych kanałów dodanych do oferty serwisu jest dostępna tutaj.Aby rozpocząć korzystanie z serwisu Canal+ Online w ramach posiadanej oferty satelitarnej należy zalogować lub zarejestrować się w serwisie Strefa Canal+ oraz uzupełnić dane w formularzu. Szczegółowa instrukcja jest dostępna tutaj. Serwis Canal+ Online ma docelowo zastąpić usługę nc+ GO, w której równolegle udostępniane są wybrane treści i kanały na żywo.Z serwisu CANAL+ online można korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, aplikację w telewizorze z systemem Android TV oraz Apple TV. Serwis wspiera również technologię AirPlay oraz Google Cast, co pozwala na przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na telewizor. WKilka dni temu Canal+ wprowadził do sprzedaży nową ofertę - paczkę FILM z dostępem do 12 kanałów premium Canal+ i HBO oraz paczkę Sport z dostępem do 12 kanałów premium Canal+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.Nowe paczki są oferowane razem z dostępem do jednego z czterech pakietów z dodatkowymi kanałami telewizyjnymi już od 50 zł/mies. oraz dostępem do Canal+ Online bez dodatkowych opłat.Dzięki nawiązaniu współpracy z Telewizją Polską abonenci Canal+ będą mogli zobaczyć w najwyższej jakości obrazu mecze UEFA EURO 2020 transmitowane na kanale TVP 4K, który zostanie uruchomiony przez nadawcę specjalnie na czas mistrzostw i będzie dołączony do oferty CANAL+.