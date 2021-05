Nagrywanie w chmurze. Nowa usługa w Cyfrowym Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Cyfrowy Polsat sukcesywnie wprowadza nowe rozwiązania.

• Od czerwca w ramach telewizji satelitarnej i kablowej IPTV będzie dostępna usługa nagrywania w chmurze - nPVR, która pozwoli na przechowywanie nawet do 1500 godzin nagrań przez 120 dni.

Cyfrowy Polsat konsekwentnie rozwija swoje usługi i stawia na innowacyjne rozwiązania. Uzupełnieniem nowoczesnych funkcji TimeShift, reStart, CatchUp jest zupełnie nowa usługa nPVR, umożliwiająca nagrywanie bez konieczności posiadania dysku twardego. Można z niej skorzystać na dekoderach satelitarnych EVOBOX HD i EVOBOX LITE oraz EVOBOX IP w telewizji kablowej IPTV, a klient otrzymuje dostęp do przestrzeni, która pozwoli mu pomieścić nawet do 1500 godzin nagrań przez 120 dni.Dzięki temu rozwiązaniu, na wybranych kanałach, można nagrywać trwający program oraz planować nagrania w przyszłości z poziomu przewodnika TV (EPG). Nagrywanie odbywa się w chmurze, bez konieczności wykorzystywania fizycznych nośników takich jak twardy dysk czy pendrive.Oferowana przez Cyfrowy Polsat nowa usługa nPVR dostępna jest w dwóch wariantach:umożliwiającym przechowywanie do 100 godzin nagrań przez 30 dni. W pakietach M i L dostępny bez dodatkowych opłat, a w pakiecie S - w cenie 5 zł miesięczne.umożliwiającym przechowywanie do 1500 godzin nagrań przez 120 dni, w cenie 15 zł miesięcznie.