Drugi sezon serialu dokumentalnego "Piecza" w TOK FM

Łukasz Szewczyk

• W Dniu Dziecka, nastąpi premiera drugiej odsłony radiowego serialu dokumentalnego Radia TOK FM pod tytułem "Piecza".

• Michał Janczura wraca w nim do budowli na odludziu, która jest metaforą systemu pieczy zastępczej, by opowiedzieć o kolejnych zakamarkach, ale i o drogach, które do niej prowadzą.

Marta o pomoc starała się właściwie przez całą ciążę. Chciała, by zamknięto ją w szpitalu, na odwyku - bo teraz, kiedy spodziewa się dziecka, nie może pić, nie może dać się nałogowi. I choć szpital początkowo zgodził się ją leczyć, finalnie Marta na oddział nie trafiła. W październiku 2020 r. na świat przyszła jej córka, u której stwierdzono FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy. Dziecko trafiło do rodziny zastępczej.W kolejnym odcinku "Pieczy" - pod tytułem "FASolki", otwierającym drugi sezon serialu, Michał Janczura śledzi walkę Marty o odzyskanie córki.Premiera zaplanowana jest na jutro - wtorek, 1 czerwca 2021 roku w samo południe na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Emisja na antenie Radia TOK FM nastąpi o godz. 20:00 w audycji "Mikrofon TOK FM". Kolejne odcinki dostępne będą we wtorki zawsze w samo południe na platformie podcastowej i wieczorem w eterze.Pierwszy sezon radiowego serialu dokumentalnego "Piecza" opowiadał o pełnym absurdów, niedoróbek i nielogiczności systemie, w którym dziecko nie jest podmiotem, ale przedmiotem. Przez pryzmat historii konkretnych dzieci i konkretnych rodzin Michał Janczura wyjaśniał, jak skonstruowany jest system, do którego trafiają dzieci opuszczające rodziny biologiczne. A także jak bardzo, nieraz za wszelką cenę i wbrew wszystkiemu, system stara się ich do siebie nie przyjąć.Sezon drugi serialu podąża śladami znanych nam już bohaterów, ale też prezentuje zupełnie nowe historie, a przez ich pryzmat - kolejne zjawiska. Pokazuje, jak bardzo losy pojedynczych dzieci czy rodzin zależne są z jednej strony od systemu, z drugiej - często od arbitralnych decyzji pojedynczych urzędników. I znów w wielu momentach trudno jest uwierzyć, że wydarzenia, o których opowiada Michał Janczura, miały miejsce naprawdę.Pierwsza odsłona serialu "Piecza" skłoniła do interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar w piśmie do minister rodziny Marleny Maląg zwrócił uwagę na kwestie dotyczące pieczy zastępczej, które wymagają pilnej zmiany - w jego opinii zawodzą m.in. samorządy, które nie radzą sobie organizacyjnie. "Poza współdziałaniem między powiatami ważnym zagadnieniem kładącym się cieniem na funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej jest wciąż niedostateczna współpraca instytucji ze szczebla powiatu i gminy" - można przeczytać w piśmie.Zespół TOK FM i tokfm.pl cały czas rozwija ofertę cyfrową stacji, poszerzając ją o nowe usługi, podcasty i seriale. Tylko w tym roku miały premierę 2 seriale reporterskie - "Piecza" Michała Janczury i "Rok, którego nie było" Krzysztofa Horwata o szkole w pandemii oraz serial publicystyczny "Rzeczpospolita Kościelna" Magdaleny Rigamonti.