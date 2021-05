TVP ABC w nowej odsłonie. Nowe logo i oprawa graficzna

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Dziecka TVP ABC startuje z nowym logotypem oraz nową oprawą graficzną, której bohaterami będą znane już małym widzom literkowe zwierzaki.

• Dodatkowo z myślą o rodzicach TVP ABC uruchamia nową stronę internetową

Od 1 czerwca 2021 roku dzięki nowym literkowym zwierzakom dzieci dowiedzą się m.in.: jaki sposób wymyślił Ślimak, by szybko i bezpiecznie poruszać się po mieście, jak kończy się skakanie Cielaka po kanapie i jakie nietypowe posłanie znalazł sobie sympatyczny Łoś.Na nowej stronie abc.tvp.pl, dedykowanej specjalnie rodzicom, TVP ABC będzie publikować aktualne informacje dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych skierowane do rodzin z dziećmi. Rodzice znajdą tam również przydatne porady, opisy wartościowych książek, gier i czasopism.Coroczny maraton konkursowy TVP ABC, organizowany z okazji Dnia Dziecka, będzie pierwszym wydarzeniem, które pojawi się na nowej stronie internetowej abc.tvp.pl. Maraton konkursowy skierowany jest do dzieci w wieku od 2 do 14 lat. Pytania będą publikowane na stronie internetowej o godzinie: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00, 19.00 i 20.00. Lista 280 zwycięzców zostanie opublikowana do 10 czerwca na abc.tvp.pl.