Ekipa Radia 357 na Dzień Dziecka nagrała słuchowisko "Kajko i Kokosz"

Łukasz Szewczyk

Radio 357 przygotowało serię niespodzianek dla najmłodszych słuchaczy w związku z Dniem Dziecka. Jedną z nich jest wersja audio "Szkoły Latania" - pierwszego komiksu z serii "Kajko i Kokosz". W nagraniach wzięło udział prawie 50 osób z zespołu radia. To pierwsza taka produkcja w historii rozgłośni. -- mówi Krystian Hanke, dziennikarz i członek zarządu.Projekt został przygotowany wspólnie z wydawnictwem Egmont i Fundacją "Kreska" im. Janusza Christy. Premiera słuchowiska we wtorek, 1 czerwca. -- opowiada Katarzyna Pruchnicka, kierująca rozwojem oferty programowej Radia 357.Dodatkowo, w wieczornym paśmie publicystycznym o godz. 21.00, Katarzyna Borowiecka wraz z gośćmi porozmawiają o tym, co sprawia, że 50 lat od pierwszego wydania komiks Janusza Christy cieszy się niesłabnącą popularnością. W audycji wezmą udział: Paulina Christa - wnuczka autora, kierująca Fundacją "Kreska" im. Janusza Christy, Szymon Holcman z Kultury Gniewu oraz Tomasz Kołodziejczak z wydawnictwa Egmont Polska.Blok atrakcji przygotowała ekipa Ranka - porannego pasma emitowanego między 6.30 a 9.30 rano. Odbędzie się aukcja charytatywna mydełek przygotowanych przez autorów porannej audycji w Radiu 357.- wyjaśnia Iza Woźniak, autorka radiowego podcastu "Mydlmy się, czyli historia naturalna". Zebrane środki zostaną przekazane na program stypendialny dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej, prowadzony przez Fundację Świętego Mikołaja.Gościem porannej audycji będzie Michał Rusinek - tłumacz książki Roalda Dahla "Nigdy nie dorastaj!". Agnieszka Szwajgier, koordynująca pracami działu reportażu, przygotowała serię rozmów z dziećmi. Iza Woźniak z kolei zadała dorosłym pytanie o to, czego w dzieciństwie nie powiedzieli swoim rodzicom. Specjalnie dobrana playlista Ranka ułoży się w unikatowy zestaw "Top Junior" - popularnych dziecięcych piosenek.Do akcji przygotowanej na Dzień Dziecka dołącza również redakcja muzyczna. W specjalnym wydaniu programu Wersja Polska między 13.00 a 15.00 zespół zaprezentuje utwory, których muzyczni redaktorzy słuchali jako dzieci. -- wyjaśnia Piotr Stelmach, koordynujący pracę redakcji muzycznej.Redakcja Popołudniówki 357 szykuje natomiast wielki finał zabawy w stworzenie "Słownika polsko - dziecięcego". -- wyjaśnia Grzegorz Sajór, wydawca Popołudniówki. -- dodaje.Głosowanie trwa do wtorku (1 czerwca) do godziny 16:00 i tuż po jego zakończeniu zostaną ogłoszone wyniki.