Dzieciaki przejmują Dziennik Gazetę Prawną. Specjalne wydanie na Dzień Dziecka

Łukasz Szewczyk

• Dziennik Gazeta Prawna kontynuuje tradycję zapraszania dzieci do przygotowania gazety na 1 czerwca.

• Dzieci uczestniczyły w kolegium redakcyjnym, ustaliły zawartość gazety, napisały artykuły i zilustrowały całą gazetę, łącznie z logo DGP i logo serwisów internetowych.

Pierwsza strona Dziennika Gazeta Prawna - 1 czerwiec 2021

Motywem przewodnim wydania dziecięcego jest "Co nam w duszy gra". Dzieci w roli dziennikarzy przeprowadziły rozmowę z prof. Krzysztofem Simonem o wirusach, które są częścią naszego świata. Z ministrem Michałem Dworczykiem porozmawiały o szczepieniach dzieci. Opowiedziały, co pandemia zmieniła w życiu nastolatków i co robią dzieci zamknięte w domach. Czy cieszą się z powrotu do nauki w szkole? I jak będą wyglądały tegoroczne wakacje.Dzieci wykonały również ilustracje, które pokazują, jak wygląda ich nauka, zabawa i relacje rodzinne w czasie pandemii i izolacji.Natomiast czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci? Jakie najmłodsi mają marzenia związane z nadchodzącym Dniem Dziecka? Warto posłuchać specjalnego odcinka podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony" , gdzie stery przejęły dzieci - te małe i te duże. Co myślą o otaczającym świecie i zmianach, jakie w nim zaszły: można posłuchać tutaj:Nagranie wideo z wirtualnego kolegium redakcyjnego można oglądać na serwisach gazeta.prawna.pl, dziennik.pl i forsal.pl.Partnerem medialnym wydania jest RMF FM.