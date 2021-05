Na filmowym polu bitwy - wojenne produkcje w TNT

Łukasz Szewczyk

• Zrealizowanie filmu o konflikcie zbrojnym to nie lada sztuka. Twórcy muszą zadbać o realistyczne warunki i szacunek do historii.

• W poniedziałkowe wieczory TNT zaprezentuje cykl "Kino wojenne".

(7 czerwca) opowiadają o prawdziwej historii oddziału amerykańskiej armii, który napadł na dziewczynę z wietnamskiej wioski. Brian De Palma chciał nakręcić tę opowieść już w momencie, kiedy w "The New Yorker" ukazał się reportaż o tym tragicznym zdarzeniu. Dzięki zaangażowaniu reżysera i aktorów takich jak Sean Penn i Michael J. Fox, "Ofiary wojny" utrzymały bardzo wysoki poziom. Sam Quentin Tarantino w jednym z wywiadów stwierdził, że jest to najlepszy film o wojnie w Wietnamie, jaki kiedykolwiek został nakręcony.Ekipie(14 czerwca) również zależało na autentyczności. Spory udział w rozwoju wydarzeń na planie miał Tom Cruise, który jest fizycznie bardzo podobny do swojego pierwowzoru: podwójnego agenta Clausa von Stauffenberga. Scenarzysta Christopher McQuarrie zainspirował się wizytą w Bendlerblock, siedzibie niemieckiej partyzantki, i to właśnie tam chciał nakręcić film. Twórcy przeszli wiele etapów przygotowań. McQuarrie postawił wszystko na jedną kartę i skonsultował treść scenariusza z... żyjącym jeszcze wtedy ochroniarzem Hitlera, Rochusem Mischem.Wojna w Wietnamie to temat często podejmowany przez filmowców. W nowym cyklu TNT pojawi się on dwukrotnie, również w produkcji(21 czerwca). Wykorzystano w niej nie tylko rzeczywiste zdjęcia z pola walki, ale także nazewnictwo: wszyscy bohaterowie otrzymali imiona realnych osób, z którymi scenarzysta James Carabatsos znalazł się na froncie. Do efektu końcowego przyczynili się konsultanci z Wietnamu, którzy dbali o szczegóły w kontekście wiarygodności treści. Produkcja zyskała też rozgłos z powodu czasu, w jakim się ukazała: miesiąc wcześniej premierę miał legendarny "Pełen magazynek" Kubricka i "Pluton" Oliviera Stone'a - obydwie opowiadały o tamtym konflikcie.Czerwcowy cykl TNT zakończy seans(28 czerwca) - film miał swoją premierę w 1961 roku. Wystąpił tu jeden z najsłynniejszych hollywoodzkich gwiazdorów ówczesnej ery, Gregory Peck. Inny aktor, Sir Anthony Quayle był dowódcą oddziału partyzanckiego w Albanii. Spośród obsady również Michael Trubshawe i David Niven w młodości uczestniczyli w walkach wojennych. Choć "Działa Navarony" są oparte na fikcyjnej powieści, autentyczne przeżycia ekipy filmowej pozwoliły twórcom nadać produkcji rzeczywistego wymiaru.