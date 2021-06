Wakacyjne romanse na powitanie lata w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• Wraz z początkiem lata stacja Romance TV w romantycznym stylu przygotowała cykl "Wakacyjne romanse na powitanie lata".

• Widzowie przeniosą się w malownicze plenery południowej Francji, Włoch, Hiszpanii i Czech, by śledzić emocjonujące, miłosne historie swych ulubionych bohaterów.

Filmowy początek widzów Romance TV przeniesie w najpiękniejsze urlopowe destynacje - do Francji, Czech, Hiszpanii i Włoch, a bohaterowie pokażą nam, co to jest prawdziwa miłość i jak o nią walczyć.Pierwsza peopozyca cyklu to(20 czerwca). Jako mała dziewczynka Charlotte chętnie odwiedzała swojego wuja Oliviera, który był właścicielem pięknej posiadłości i zameczku w Prowansji. Obecnie kobieta pracuje jako doradca do spraw przedsiębiorczości, a wuj Olivier zostawił jej w spadku zameczek, który Charlotte zamierza sprzedać. Na miejscu kobieta spotyka André, przybranego syna Oliviera, który odziedziczył drugą połowę posiadłości. Okazuje się, że mężczyzna ma całkowicie inne plany co do spadku niż Charlotte. Na szczęście Olivier zastrzegł w testamencie, że decyzja spadkobierców odnośnie przyszłości budowli musi być podjęta przez nich oboje i być jednomyślna. Czy Charlotte i André dojdą jakoś do porozumienia?Następnie premiera filmu(20 czerwca). Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda na romantyczny rejs Wełtawą, ale pozory mylą. Sophie jest prywatnym detektywem. Na zlecenie dziadków ma ustalić, czy ojciec dobrze opiekuje się dziewczynką imieniem Katka. W pierwszej chwili Sophie zamierzała odmówić wykonania zlecenia, ponieważ jest to moment jej życia, w którym raczej wolałaby unikać kontaktu z dziećmi. Na domiar złego, jej partner Florian też zaczyna napomykać o potomstwie. I wtedy przerażona Sophie traktuje zlecenie na statku "Svoboda" jako ostatnią deskę ratunku. Tomasz, ojciec Katki okazuje się być całkowicie inną osobą, niż opisywali go dziadkowie dziewczynki, od których przyjęła zlecenie. Jest oddanym i kochającym ojcem, który w niekonwencjonalny sposób próbuje poradzić sobie ze śmiercią żony...Tydzień później cykl rozpocznie(27 czerwca). Siostry Rike i Nicola mieszkają daleko od siebie i mają kompletnie różne usposobienia. Spotykają się raz do roku, by spędzić wspólny urlop. Za każdym razem organizacją wyjazdu zajmuje się jedna z sióstr, a druga towarzyszy jej, nie kwestionując wyboru celu podróży. W tym roku planowaniem wyjazdu zajmuje się Nicola. Rike jest zachwycona, gdy docierają do Salamanki. Okazuje się, że siostra tym razem postanowiła dołączyć do grupy wolontariuszy pracujących przy rozbudowie Drogi Świętego Jakuba. Przez dwa tygodnie mają mieszkać w małym schronisku i porządkować ścieżkę wiodącą do źródełka, położoną w niewielkiej odległości od oficjalnej trasy pielgrzymkowej. Początkowo Rike chce zrezygnować, ale zmienia decyzję, kiedy dowiaduje się o kłopotach małżeńskich siostry.Następnie(27 czerwca). Claudia miała zamiar, jak zawsze, spędzić urlop w ukochanej Szwecji. Niestety musi zmienić plany i pojechać do Włoch, by uratować swe małe wydawnictwo podróżnicze przed bankructwem. Na początku kobieta jest zszokowana południowym temperamentem i tempem życia we Włoszech. To całkowita odwrotność spokojnej Szwecji. Wkrótce Claudia poznaje charyzmatycznego i szarmanckiego mężczyznę imieniem Luca...