Dziennikarz TVN24 na okładce Repliki robi rodzicielski coming out. "Mam transpłciową córkę"

• Jedyne czasopismo LGBT w Polsce ponownie zaskakuje

• Na okładce nowego numeru dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń dokonuje rodzicielskiego coming outu

Okładka piska "Replika" - numer 91 (05/06 2021)

Na rynku debiutuje nowy numer czasopisma społeczności LGBT "Replika" (nr 91), którego okładkowym bohaterem jest. Szerszej publiczności znany z wielu programów informacyjnej telewizji TVN24. Dziennikarz jest także autorem reportażu "Wszystko o moim dziecku", który obecnie można oglądać na platformie TVN24 GO . W reportażu motornicza, nauczycielka, rolnik i górnik opowiedzieli, jak to jest mieć transpłciowe dziecko. "Lepiej mieć żywą córkę niż martwego syna" - mówią rodzice osób transpłciowych i niebinarnych.Teraz, na łamach magazynu LGBT "Replika" rodzicielskiego coming-outu dokonuje sam dziennikarz. -- mówi na łamach Repliki Piotr Jacoń.- dodaje Jacoń.Cały wywiad dostępny jest na łamach nowego numeru Repliki. W szczerym wywiadzie dziennikarz opowiada m.in. o tym dlaczego stworzył reportaż o rodzicach transpłciowych dzieci; jakie wrażenie zrobiły na nim spotkania z rodzicami innych transpłciowych dzieci; co myśli o transfobicznej szarży Krystyny Pawłowicz sprzed kilku tygodni; jak czuje się z tym, że zgodnie z polską absurdalną procedurą Wiktoria będzie musiała pozwać jego oraz swoją mamę do sądu oraz dlaczego coming outu jako tata transpłciowej dziewczyny nie zrobił w swoim własnym reportażu, tylko terazW nowym numerze także popularny muzykmówi o swojej biseksualności, a także, w bardzo ostrych słowach,o życiu we współczesnej, pełnej homofobii i transfobii, Polsce. Z kolei nominowana w tym roku do "Paszportu Polityki" poetkamówi o tym, jak źle jest przyzwyczaić się do życia w warunkach dyskryminacji a także o swojej dziewczynie i o coming oucie przed rodzicami. W swoim tekście muzykolog Marcin Bogucki przekonuje, żeżył poza heteronormą i warto to badać. W numerze także m.in.: Yevgeniy Glazkov, znany też jako, tańczy voguing;, założyciel i lider Tęczowej Wiosny, czyli frakcji LGBT+ w partii Wiosna;, szefowa Lambdy Szczecin o tym, jak odkryła, że jest demiseksualna;, DJ-ka z 15-letnim stażem o tym, jak się jej, lesbijce, pracuje w bardzo zmaskulinizowanym zawodzie; Para: panseksualny transpłciowy chłopak i cispłciowa lesbijka; XVIII-wiecznyi jego sekretarz, a zarazem partner i kochanek Kazimierz Chyliński;outów zrobionych przed Piaskiem.Magazyn Replika od 1 czerwca dostępny jest w sprzedaży wysyłkowej do zamówienia bezpośrednio u wydawcy (na nowym portalu Repliki oraz na Allegro). Pismo dostępne jest w wersji papierowej oraz cyfrowej. Prenumeratorzy pisma mogą liczyć na prezenty. Z nowym numerem. To trzeci magnes z nowej, tegorocznej kolekcji "Polskie ikony LGBTIA", którą prenumeratorzy będą otrzymywać z kolejnymi numerami "Repliki" w 2021 roku.Od 7 czerwca 2021 roku pismo będzie dostępne także w salonach sieci Empik.Przypomnijmy, że "Replika" to jedyny magazyn LGBTIA w Polsce. Ukazuje się od 2005 roku jako dwumiesięcznik. Pismo trzyma puls na bieżącej sytuacji społeczno-politycznej osób LGBTIA (lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i queer) w Polsce i na świecie. Redakcja relacjonuje najważniejsze wydarzenia, publikuje historie osób LGBTIA i przybliża sylwetki ikon kultury LGBTIA. Zamieszcza recenzje nowości książkowych, filmowych i teatralnych. Wydawcą Repliki jest Fundacja Replika (wcześniej Kampania Przeciw Homofobii). Pieniądze ze sprzedaży przeznaczane są na rozwój jedynego drukowanego pisma LGBT w Polsce - druk, skład i dystrybucję Repliki.