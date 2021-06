Ruszył Antyfest Antyradia 2021

Łukasz Szewczyk

• Zespoły grające muzykę gitarową, które chciałyby pokazać własną twórczość szerszej publiczności mogą już zgłaszać się do Antyfestu Antyradia 2021

• W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 350 kapel.

To już 13. edycja Antyfestu Antyradia. W tym roku organizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 czerwca. Specjalny formularz jest dostępny na stronie Antyradio.pl . Do zgłoszenia należy dołączyć trzy własne utwory, zdjęcie, opis zespołu oraz dane kontaktowe. W konkursie nie mogą brać udziału zespoły, mające już umowę z wytwórnią fonograficzną.Zwycięzca otrzyma statuetkę "Złotej Kosy", wystąpi na 27. Pol'and'Rock Festival, nagra profesjonalną płytę w Izabelin Studio, a jej promocję zagwarantuje Antyradio.Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze kilkadziesiąt kapel, których muzyka zostanie poddana pod głosowanie słuchaczy Antyradia. Nominacje zostaną ogłoszone 22 czerwca. 7 lipca poznamy nazwy pięciu finalistów, którzy 25 lipca zagrają koncert na żywo na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Tego samego dnia zostanie ogłoszony zwycięzca Antyfestu Antyradia 2021.Celem Antyfestu Antyradia jest promocja mało znanych artystów grających muzykę gitarową. Udział w przeglądzie to olbrzymia szansa na pokazanie własnej twórczości szerokiej publiczności.W minionych edycjach przeglądu organizowanego przez Antyradio wzięło już udział ponad 3 tys. kapel reprezentujących różne brzmienia i odmiany muzyki rockowej. Dotychczasowymi zwycięzcami byli: Vintage (2009), Another World (2010), Leash Eye (2011), Cinemon (2012), Paradygmat (2013), Killing Silence (2014), Thermit (2015), Strażacy (2016), Dream Atlas (2017), Curcuma (2018), Bruklin (2019) oraz GraVity Off (2020).