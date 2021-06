Słuchacze RMF FM napiszą piosenkę polskich kibiców na Euro 2020

Łukasz Szewczyk

• Zespół Three of Us wraz ze słuchaczami RMF FM napisze piosenkę polskich kibiców.

• Piosenka towarzyszyć będzie kibicom w trakcie tegorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Trio Three of Us tworzą bracia bliźniacy Tomasz i Roman Sajewiczowie oraz Ewa Kapała. Próbując swoich sił w konkursie RMF FM "Twoje 5 minut", szturmem zdobyli sympatię i serca słuchaczy, a ich klip był najczęściej odtwarzanym wideo konkursu. W tym roku nagrali swój debiutancki singiel "Szklany sufit", który przez kilkanaście tygodni gościł na liście Airplay, będąc w czołówce najczęściej granych polskich utworach w rozgłośniach radiowych.Teraz zespół Three of Us nagra kolejny hit - razem ze słuchaczami RMF FM przez cztery dni długiego czerwcowego weekendu, napiszą słowa i skomponują muzykę utworu, który towarzyszyć będzie kibicom polskiej reprezentacji w EURO 2020 (rozgrywanym - z powodu pandemii - z rocznym opóźnieniem). A utwór będzie miał swoją premierę na antenie RMF FM już 10 czerwca - dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw.Komponowanie hitu dla kibiców to już tradycja radia RMF FM - pięć lat temu piosenkę "Miliony serc" napisał, przy udziale słuchaczy, zespół Video.Oprócz tego długi weekend w RMF FM upłynie pod hasłem "Małe wakacje". Na kilka dni antena zamieni się w plażę, na której rozbrzmiewać będą letnie przeboje ostatnich 30 lat.