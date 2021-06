Dzień dziecka przez cały czerwiec w Cyfrowym Polsacie i Plusie. Odkodowane kanały TV

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Dziecka Cyfrowy Polsat w ramach "otwartego okna" udostępnił 7 kanałów dziecięcych do końca czerwca

• Klienci sieci Plus dodatkowe stacje znajdą w serwisie IPLA.

Tegoroczny Dzień Dziecka w Cyfrowym Polsacie będzie trwał przez cały miesiąc, czyli do 30 czerwca 2021 roku. Abonenci, którzy nie mają w swojej ofercie kanałów dla najmłodszych:, otrzymają do nich dostęp w ramach "otwartego okna", bez dodatkowych opłat.Kanały te można oglądać zarówno w domu - na dekoderze, jak i poza nim - na urządzeniach mobilnych w serwisie Cyfrowy Polsat GO (z aktywna funkcją ON THE GO).Dodatkowo Cyfrowy Polsat przygotował dodatkowe atrakcję w postaci zestawów kolorowanek, zagadek i quizów z ulubionymi bohaterami. Można je pobrać ze strony internetowej Na klientów sieci Plus, po zalogowaniu numerem telefonu w Plusie do serwisu rozrywki internetowej IPLA, również czeka niespodzianka. W bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS Klienci Plusa obejrzą 7 dodatkowych kanałów TV: Cbeebies, Da Vinci, Disney Channel, Disney Junior, Nick Jr., Nickelodeon, Nicktoons oraz serie dla dzieci dostępne przez cały czerwiec:• 3 sezony serialu od Disney Channel - "Zaplątani" - żyjąca na odludziu Roszpunka, której włosy mają magiczną moc, marzy, by poznać świat. Jej przepustką do wolności jest czarujący łotrzyk Flynn.• 2 sezon serialu "Avatar: Legenda Aanga" - niesamowita opowieść o wędrówce przez świat i w głąb siebie samego. Fabuła serialu osadzona jest w świecie inspirowanym kulturą Wschodu - chińską i japońską.• 10 odcinków "Bajki z domku na drzewie" - magiczny świat literatury dziecięcej. W każdym odcinku grupa zaprzyjaźnionych dzieci zbiera się w domku na drzewie i czyta książkę. Gdy czytają, książka ożywa.Są one dostępne za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, Chromecast, Xbox oraz AirPlay, a także wybranych Smart TV i Apple TV.W tym roku, poza dostępnymi bez dodatkowych opłat kanałami dla dzieci, Cyfrowy Polsat we współpracy z kanałem Nickelodeon przygotował konkurs. Abonenci Cyfrowego Polsatu, którzy skorzystają z aplikacji konkursowej , otrzymają do wykonania dwa kreatywne zadania: zaprojektowanie nadruku na bluzę, którą będzie można wygrać, oraz opisanie swojej wymarzonej przygody ze Spongebobem z wykorzystaniem trzech słów wygenerowanych w aplikacji.Co tydzień do wygrania jest nagroda główna (hulajnoga dziecięca elektryczna, kask i bluza z nadrukiem wg własnego projektu) oraz 10 nagród pocieszenia (bluza z nadrukiem wg własnego projektu). Konkurs trwa w dniach 1-28 czerwca 2021 r.