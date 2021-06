NickMusic już nadaje. Muzyka dla młodych bez reklam

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu 2021 roku na polskim rynku zadebiutował muzyczny kanał

• Program nie będzie przerywany reklamami.

We wtorek (1 czerwca 2021 roku) w Polsce nadawanie rozpoczął kanał NickMusic. Nowa stacja swój program kieruje do najmłodszych widzów w wieku od 6 do 11 lat. Ramówkę wyełni muzyka najpopularniejszych wykonawców, jak Ariana Grande, Ed Sheeran, Dua Lipa, czy Justin Timberlake.NickMusic na polskim rynku telewizyjnym zastąpił kanał MTV Music 24. Jak informuje nadawca, zmiana jest naturalnym krokiem wychodzenia na rynek z ofertą muzyczną dla kolejnych pokoleń. W portfolio grupy znajdują się m.in. MTV 90s, MTV Hits czy MTV 00s.