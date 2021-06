Pakiet Canal+ z kanałami Eleven Sports w nowej promocji UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska wprowadza do swojej oferty nowy pakiet promocyjny z kanałami premium

UPC Polska przygotowała nową ofertę, w ramach której abonenci zyskują dostęp do kanałóww promocyjnej ceniemiesięcznie. Okres zobowiązania wynosi 12 miesięcy. Opłata aktywacyjna została obniżona o 0 zł.W ramach oferty klient otrzymuje dostęp do pakietu, który w UPC Polska obecnie składa się z 8 kanałów () oraz do serwisu Canal+ na żądanie w dekoderze.Z kolei pakiet Mega Sport w UPC Polska składa się obecnie z trzech kanałów sportowych:orazPromocja "Canal+ Prestige z Mega Sport - akcja specjalna (2021-1)" trwa do 11 lipca 2021 roku i dotyczy nowych oraz obecnych abonentów telewizji cyfrowej UPC Polska, którzy jednocześnie stają się abonentami usług objętych promocją.