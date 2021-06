Premiery Canal+ na czerwiec."Banksterzy", "Czyściec", "Brzemię", "Pinokio", "Leonardo"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery czerwca na antenach pakietu Canal+

• Wśród propozycji nowe seriale (m.in. "Leonardo", "Dziewięć kobitek") oraz premiery filmowe (m.in. "Banksterzy", "Czyściec", "Rok na całe życie", "Brzemię", "Pinokio",

(1 czerwca) to dwukrotnie (za kostiumy i charakteryzacje) nominowana do Oscara najnowsza ekranizacja jednej z najważniejszych powieści wszech czasów dla dzieci. Baśń o drewnianym chłopcu autorstwa Carlo Collodiego była już wielokrotnie ekranizowana (nawet przez Disneya), ale tak pięknej, wizualnie rozbuchanej i fantazyjnej wersji aktorskiej z całą pewnością jeszcze nie widzieliście. Jej twórca, włoski reżyser Matteo Garone do roli ojca Pinokia, starego Dżepetta, który wystrugał go z drewna, zaprosił jednego z najbardziej znanych włoskich komików - Roberto Benigniego, który blisko dwadzieścia lat temu sam napisał, wyreżyserował i zagrał tytułową rolę we własnej odważnej adaptacji "Pinokia". Ten film zaś stara się zbliżyć klimatem i humorem do oryginalnej fabuły Collodiego, która była zarówno fascynującą dzieci baśnią, jak i satyrą na ludzkie charaktery ukryte pod zwierzęcymi i magicznymi kostiumami. Tak jest i tutaj.Z kolei(5 czerwca) to opowieść o systemie bankowym, o mechanizmach jego funkcjonowania, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, generujących zdarzenia mające wpływ bezpośrednio lub pośrednio na życie codzienne milionów ludzi. Karolina (Katarzyna Zawadzka) pracuje w banku, jest energiczna, pewna siebie, przebojowa. Kiedy w jej ręce wpada najnowszy produkt walutowy - kredyt we frankach szwajcarskich, kobieta otrzymuje wielką szansę, żeby się wykazać. Mając pełne przyzwolenie szefa - Adama (Tomasz Karolak), bez skrupułów zaczyna namawiać klientów na najbardziej ryzykowne i niekorzystne inwestycje. Jan (Jan Frycz) jest szarą eminencją krajowej finansjery. W swoim telefonie ma kontakty do prezesów największych banków w Polsce. Jego cyniczne pomysły i decyzje, z dnia na dzień, wpływają na gospodarkę i losy setek tysięcy osób. Takich jak Artur (Rafał Zawierucha) - ambitny szef firmy IT, który, by rozwijać działalność, decyduje się na opcje walutowe. Jego wspólnikiem jest Mateusz (Antoni Królikowski), który marzy o niezależności, własnym lokum i upragnionej wyprowadzce od teściów. Choć młode małżeństwo pozostaje nieufne wobec proponowanych przez banki rozwiązań, to przyparte do muru daje się wciągnąć w finansową pułapkę. Wkrótce losy bohaterów po obu stronach barykady splotą się w pętli wstrząsających wydarzeń, których przebieg ujawni szokujący mechanizm manipulacji, żerujących na potrzebach i emocjach, ale też bezwzględną i bezduszną siłę systemu bankowego. A gdy skończą się wszystkie racjonalne rozwiązania, bohaterom pozostaną już tylko najbardziej dramatyczne wybory.(6 czerwca) to film, który w uporządkowany sposób pomaga odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące życia po śmierci i tego czy możemy mieć na nie wpływ. W czasie wizyty u znajomych, Fulla Horak (Małgorzata Kożuchowska) poznaje kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie. Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do duchowych poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej nocy, pogrążona w modlitwie Fulla doświadcza objawienia. Ukazuje się jej Magdalena Zofia Barat - zmarła 70 lat wcześniej założycielka zgromadzenia Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz Świętych Opiekunów, które będą nawiedzać mistyczkę. Kolejne, w tym Jana Bosko, Teresy od Dzieciątka Jezus czy Joanny d'Arc, odkryją przed kobietą niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w swojej książce "Piękna Pani" w rozdziale "Zaświaty". A zawarta w niej mądrość wykroczy poza czas i przestrzeń, łącząc w jedno duchowe doświadczenia Fulli oraz objawienia świętego Ojca Pio, błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego i świętej Faustyny Kowalskiej.W filmie(7 czerwca) zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Elle Fanning w opowieści o polskiej nastolatce, która w Wielkiej Brytanii próbuje zrealizować swoje marzenia. Violet, nastoletnia Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, śni o karierze w showbiznesie. Jej kochająca, ale mocno stąpająca po ziemi matka wolałaby, aby córka zdobyła porządne wykształcenie gwarantujące dobrą pracę. Gdy w ich miasteczku odbywają się eliminacje do słynnego talent show "Teen Spirit", Violet bez wiedzy matki bierze w nich udział i ku swemu zdumieniu przechodzi do finałowego etapu.Kolejna filmowa propozycja to melodramat(od 16 czerwca). Gdy Daryn (Jaden Smith), siedemnastoletni sportowiec dowiaduje się, że jego dziewczyna Isabelle (Cara Delevingne) jest nieuleczalnie chora decyduje się spędzić z nią cały wspólny czas jaki im pozostał. Poświęcić wszystko, by mogli przeżyć jak najwięcej wspólnie. By całe życie zmieścić w tym jednym roku. Ten wciągający współczesny młodzieżowy hollywoodzki melodramat, który niedawno miał premierę w USA.(19 czerwca) to remake włoskiego hitu z 2013 roku, na podstawie powieści Stephena Amidona. Fabuła filmu jest podzielona na trzy tajemnicze części, z których każda obejmuje ten sam wycinek dnia widziany okiem innego bohatera. W pierwszej części poznajemy borykającego się z trudnościami finansowymi brokera nieruchomości, Drew Hagela (Liev Schreiber), który próbuje przekonać bogatego Quinta Manninga (Peter Sarsgaard), aby pozwolił mu kupić drogi fundusz hedginowy. W drugiej części śledzimy losy żony Quinta, Carrie (Marisa Tomei), która rozważa z nudów zakup starego teatru i wdaje się w gorący romans. Natomiast w ostatniej części filmu, podążamy za córką Drew, Shannon (Maya Hawke), która coraz bardziej interesuje się życiem kolegi z klasy, Iana (Alex Wolff).(25 czerwca) to historia o przyjaźni i uczuciach czerpiąca pełnymi garściami z najlepszych tradycji filmowych. Aldo, Giovanni i Giacomo wybierają się na wytęskniony urlop. Obcy ludzie, których życia i rodziny kompletnie się różnią przypadkowo spotykają się na małej włoskiej wyspie. Nieświadomi niczego zaczną wkrótce dzielić to samo wybrzeże, tą samą plażę, a przede wszystkim - ten sam domek. Starcia są nieuchronne, a przy okazji przezabawne: zupełnie inne zwyczaje, wakacyjne romanse i kłótliwe żony.Z kolei(27 czerwca) to film o starciu rasizmu i wiary. Oparta na faktach opowieść o sierocie wychowanym przez rasistów związanych z Ku Klux Klanem, który pod wpływem miłości chce zmienić swoje życie. Nie jest to łatwe, gdy wciąż mieszka się w tym samym miasteczku w Południowej Karolinie. Na szczęście Mike znajduje wsparcie u lokalnego czarnego pastora Kennedy'ego i wraz z nim, wspólnie mierzy się z liderem KKK Tomem Griffinem.Wśród serialowych propozycji na uwagę zasługuje(od 3 czerwca). Jedna z najważniejszych postaci w historii europejskiej kultury - renesansowy geniusz Leonardo da Vinci doczekał się kolejnego serialu o swoim życiu. I to połączenia serialu biograficznego z kryminałem. Da Vinci to świetna postać dla współczesnych opowiadaczy - zostały po nim olśniewające dzieła i wbrew pozorom niewiele konkretów o jego życiu. Dzięki temu twórcy różnych produkcji mają wielkie pole do popisu. Tak jest i tym razem w opowieści, w której Leonardo zostaje oskarżony o zabójstwo swej muzy Cateriny da Cremony. Podczas przesłuchania snuje opowieść o swym fascynującym życiu ujawniając historie kryjące się za powstawaniem kolejnych dzieł. I między innymi przedstawienie procesu twórczego mistrza stanowi niewątpliwą siłę tej produkcji.Kolejna propozycja to najnowszy francuski serial o pożądaniu(od 25 czerwca). Oto tytułowych dziewięć kobiet mieszkających obok siebie i dziewięć odcinków-anegdot o ich codziennym życiu podszytym frywolnymi potrzebami. Każdy z odcinków koncentruje się na jednej z nich od Sylvii po Zoë. Dzieli je niemal wszystko - wiek, status społeczny, charakter, wygląd - łączy zaś odległość kilku ścian i to, że każda z nich może być tematem fascynującej, intensywnej, acz niedługiej opowieści.Wśród premier także dokumentalna seria(od 4 czerwca). Ronald Reagan to jeden z ważniejszych amerykańskich prezydentów XX wieku. Rzadko jednak podkreśla się, jak ważną rolę w jego życiu i karierze odegrała żona Nancy Reagan. I o tym właśnie (jak widać już nawet w tytule) opowiada ten czteroodcinkowy serial dokumentalny. Prezydencka para jest w nim pokazana na przestrzeni dekad - od początku lat pięćdziesiątych, gdy pobrali się jako para coraz popularniejszych hollywoodzkich aktorów, aż po kres drugiej kadencji Reagana, który musiał wówczas sprostać wielu kryzysom. W działaniach często wspierała go i to skutecznie małżonka, która podobnie jak on przeobraziła się z niezłej aktorki w sprawną polityczną ekspertkę. Z jej zdaniem i możliwościami liczyło się wielu. Dziś, kilka lat po śmierci Nancy (zmarła w 2016 r. w wieku 95 lat) pamięć o jej roli w Białym Domu coraz bardziej zanika. Ta produkcja wyraźnie przywraca i dokumentuje moc jej decyzji i inicjatyw. Historia prezydenta Reagana to nie tylko opowieść o aktorze, który został prezydentem - to saga o aktorskiej parze, która sprawnie przeistoczyła się w polityków.Wśród premier także(od 7 czerwca), czyli dokument o wybitnym niemieckim piłkarskim trenerze Jürgenie Kloppie. Wszak ten aktualnie pracujący z brytyjskim Liverpoolem spec od strategii i treningów był wybierany w dwóch ostatnich sezonach trenerem roku FIFA. Pod jego przywództwem Liverpool zdobył m.in. Mistrzostwo Anglii czy Klubowe Mistrzostwo Świata, a wcześniej gdy prowadził Borussię Dortmund (2008-2015) też nie obyło się bez wielu sukcesów. Kim jest Klopp? Jak zawodnik drugoligowego FSV Mainz 05 stał się najlepszym trenerem Europy? Jak to robi, że jego drużyny osiągają tak wiele? Co wie o piłce nożnej, czego nie wiedzą inni? Jak wiele potrafi dla niej poświęcić? Jak wielkim błogosławieństwem dla Liverpoolu było sprowadzenie go na pozycję trenera i co to zmieniło w klubie i jego otoczeniu? O tym wszystkim opowiada dokument, który z pewnością spodoba się każdemu miłośnikowi współczesnej piłki nożnej.• 1 czerwcaPinokio (Canal+ Premium)Mój mały mistrz (Canal+ Film)Mistrzowie przekąsek w akcji 2 ep. 7 (Canal+ Dokument)• 2 czerwcaUtracony mąż (Canal+ Film)Legendy komedii 4 odc. 3 (Canal+ Dokument)• 3 czerwcaLeonardo odc. 1 i 3 (Canal+ Premium)7 powodów do ucieczki (Canal+ Film)Drapieżni kumple odc.1 i 2 (Canal+ Dokument)• 4 czerwcaTożsamość strachu (Canal+ Premium)Upadek odc. 6 (Canal+ Premium)Obsesja odc. 2 (Canal+ Premium)Reaganowie odc. 1 (Canal+ Dokument)• 5 czerwcaBanksterzy (Canal+ Premium)Wielka szpera (Canal+ Dokument)Bitwa o Britney (Canal+ Dokument)• 6 czerwcaWyścig o życie (Canal+ Premium)Czyściec (Canal+ Premium)Punkt zapalny (Canal+ Premium)Starożytne cywilizacje Azji odc.1 (Canal+ Dokument)• 7 czerwcaKlopp: transfer stulecia (Canal+ Premium)Terapia par odc.1 i 2 (Canal+ Dokument)• 8 czerwcaMiasto cieni (Canal+ Film)• 9 czerwcaDroga samurajów (Canal+ Film)Legendy komedii 4 odc. 4 (Canal+ Dokument)• 10 czerwcaLeonardo odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)Drapieżni kumple odc.3 i 4 (Canal+ Dokument)• 11 czerwcaMiasto mafii (Canal+ Premium)Upadek odc. 7 (Canal+ Premium)Obsesja odc. 3 (Canal+ Premium)Reaganowie odc. 2 (Canal+ Dokument)• 12 czerwcaMoja gwiazda. Teen Spirit (Canal+ Premium)Alfred Hitchcock - mistrz suspensu (Canal+ Dokument)• 13 czerwcaPieśń imion (Canal+ Premium)Starożytne cywilizacje Azji odc.2 (Canal+ Dokument)• 14 czerwcaDrugie życie Pana Alaina (Canal+ Film)Niewinne kłamstewka 2 (Canal+ Film)Terapia par odc.3 i 4 (Canal+ Dokument)• 15 czerwcaModelarz (Canal+ Film)Niezapomniane westerny (Canal+ Dokument)• 16 czerwcaRok na całe życie (Canal+ Film)Legendy komedii 4 odc. 5 (Canal+ Dokument)• 17 czerwcaLeonardo odc. 5 i 6 (Canal+ Premium)Drapieżni kumple odc.5 (Canal+ Dokument)• 18 czerwcaWyrok bez winy (Canal+ Premium)Upadek odc. 8 (Canal+ Premium)Obsesja odc. 4 (Canal+ Premium)Reaganowie odc. 3 (Canal+ Dokument)• 19 czerwcaHuman Capital Canal+ Premium)Zabić Escobara (Canal+ Dokument)• 20 czerwcaPusty człowiek (Canal+ Premium)Starożytne cywilizacje Azji odc.3 (Canal+ Dokument)• 21 czerwcaOrły 2021 - 23. Polskie Nagrody Filmowe (Canal+ Premium, na żywo)Terapia par odc.5 i 6 (Canal+ Dokument)• 22 czerwcaOsiołek, kochanek i ja (Canal+ Film)• 23 czerwcaFrankie (Canal+ Film)Legendy komedii 4 odc. 6 (Canal+ Dokument)• 24 czerwcaLeonardo odc. 7 i 8 (Canal+ Premium)Drapieżni kumple odc.7 i 8 (Canal+ Dokument)• 25 czerwcaJak ja nienawidzę wakacji! (Canal+ Premium)Dziewięć kobietek odc. 1 (Canal+ Premium)Obsesja odc. 5 (Canal+ Premium)Reaganowie odc. 4 (Canal+ Dokument)• 26 czerwcaCynicy i prkatycy (Canal+ Premium)Starożytne cywilizacje Azji odc. 4 (Canal+ Dokument)• 27 czerwcaBrzemię (27 czerwca)• 28 czerwcaTerapia par odc.7, 8 i 9 (Canal+ Dokument)• 29 czerwcaTani cwaniacy (Canal+ Film)• 30 czerwcaŚwiat według Phila (Canal+ Film)Legendy komedii 4 odc. 7 (Canal+ Dokument)