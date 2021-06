Gala KSW 61: Pojedynek gwiazd polskiego MMA. PPV w Cyfrowym Polsacie oraz Ipli

Łukasz Szewczyk

• W Cyfrowym Polsacie i IPLI rusza sprzedaż nadchodzącej gali KSW 61, która odbędzie się 6 czerwca 2021 roku

• Walką wieczoru będzie będzie starcie dwóch doświadczonych zawodników: Mariusza Pudzianowskiego z Łukaszem Jurkowskim

• Dla abonentów Cyfrowego Polsatu i IPLI gala będzie dostępna w systemie PPV w cenie 40 zł.

Gala KSW 61 To Fight or Not To Fight zapowiada się bardzo ekscytująco! W walce wieczoru spotkają się: najsilniejszy człowiek na świecie(14-7, 9 KO) oraz wracający do klatki po dwuletniej przerwie, ikona polskiego MMA,(17-11, 7 KO). Spotkanie zakontraktowano w limicie kategorii ciężkiej.5 czerwca do walki powróci również były mistrz kategorii piórkowej(14-1-1, 2 KO). Jego przeciwnikiem będzie autor drugiego najszybszego nokautu w historii KSW(15-4-2, 10 KO). Zawodnicy spotkają się limicie kategorii piórkowej. Podczas wydarzenia po raz drugi do okrągłej klatki KSW wejdzie zwycięzca programu "Tylko Jeden", efektowanie walczący(13-7, 4 KO), który zmierzy się w niej z niebezpiecznym Czechem P(23-9, 11 KO). Były pretendent do tytułu kategorii ciężkiej(20-12-1, 12 KO) skrzyżuje rękawice z gwiazdą wagi ciężkiej z Serbii(14-4, 9 KO). Niezwykle interesująco zapowiada się również walka debiutującego w oktagonie Belga(14-7, 7 KO) z czołowym polskim zawodnikiem kategorii lekkiej(13-6, 2 KO).W Ergo Arenie nie zabraknie kobiecego akcentu. Utytułowana zawodniczka sportów stójkowych - Słowenka(1-0) zmierzy się w umownym limicie 53,5 kg z byłą pięściarką i dziennikarką Polsatu Sport(3-1).W pozostałych walkach widzowie zobaczą m.in. byłego mistrza FEN w wadze półciężkiej,(24-10, 11 KO) walczącego przeciwko(9-1, 5 KO). Posiadacz czarnego pasa brazylijskiego jiu-jitsu(12-7, 1 KO) podejmie debiutującego w KSW Ukraińca(19-9, 6 KO), a wyspecjalizowani w pojedynkach parterowych wojownicy(9-7, 1 KO) i(7-4, 1 KO) spotkają się w limicie 77,1 kilogramów.Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20.00.Dostęp do gali w systemie PPV mogą zamówić abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM). Zamówienia można składać m.in. w internetowym Centrum Obsługi Klienta, w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta czy też w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowejZamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę, na żywo i w Full HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.pl oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski. Zamówienia można składać na stronie ipla.pl, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą lub przelewem.