Wyścig dla najwytrwalszych . 24h Nurburgring na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najważniejszych wyścigów długodystansowych na świecie - 24h Nurburgring.

• Podobnie jak w latach poprzednich rywalizację załóg na Nordschleife będzie można śledzić na żywo na antenie Motowizji.

Od 1970 roku w "Zielonym Piekle", jak swego czasu nazwał tor Nurburgring Nordschleife Jackie Stewart, rywalizują setki załóg w najprzeróżniejszych możliwych samochodach. Trzon stawki stanowią auta GT3, ale nie brakuje pojazdów pucharowych GT4 czy TCR. W porównaniu do innych długodystansowych klasyków w Spa i Le Mans, 24h Nurburgring nie ma ściśle zamkniętej listy pojazdów, które mogą pojawić się na starcie. Z tego powodu na liście startowej możemy też trafić na tak nietypowe samochody jak Dacia Logan czy Opel Manta z 1988, który powraca po rocznej przerwie na start.Podobnie jak to było w ostatnich latach, polscy fani będą mieli komu kibicować. W BMW M6 GT3 z numerem 102 wystartuje Jakub Giermaziak, a za kierownicą Porsche 718 Caymana GTS w klasie SP 4T ujrzymy Jacka Pydysa.Widzowie Motowizji w dniach od 5 do 6 czerwca 2021 roku mogą liczyć na prawie 10 godzin transmisji z polskim komentarzem. Za mikrofonem pojawi się stałe trio, dobrze znane miłośnikom wyścigów w Motowizji - Szymon Tworz, Michał Budziak oraz Krzysztof Woźniak. Cały wyścig (po angielsku) będzie można obejrzeć także na stronie internetowej kanału motowizja.pl