Najsłynniejsi mężczyźni kina w biograficznym cyklu Planete+

• Odważni twardziele, niepokorni buntownicy, łamacze serc.

• W czerwcowym filmowym paśmie biograficznym, "Mężczyźni kina", Planete+ przybliży sylwetki czterech gwiazdorów, którzy rozbudzali wyobraźnię kinomanów w ostatnich dekadach.

Męski cykl otworzy opowieść o jednej z największych gwiazd kina europejskiego lat 60. i 70.(5 czerwca) to portret francuskiego gwiazdora, który często porównywany jest do Jamesa Deana. W historii zapisał się jako symbol męskiego seksapilu i Nowej Fali. Widzowie poznają mało znane fakty z życia aktora, dowiedzą się m.in. dlaczego dzieciństwo spędził za murami więzienia we Fresnes i jak uroda pomogła mu przetrwać na ulicach Paryża.Następnie Planete+ przybliży widzom postać właściciela najsłynniejszych wąsów Hollywood. Znokautował Roberta Redforda, trenował Elvisa i pobił kilka pokoleń kaskaderów. Charles Bronson, uosobienie filmowego twardziela, stał się jednak więźniem swojego emploi. Dokument(12 czerwca) ukazuje powolną drogę aktora do gwiazdorstwa i pokazuje go w nowym świetle, jako artystę niespełnionego.Wśród filmowych portretów nie zabraknie ikony współczesnego kina akcji. Niezapomniany porucznik Maverick i specjalista od misji niemożliwych, Tom Cruise, może uchodzić za hollywoodzkiego Doriana Graya. Twórcy dokumentu(19 czerwca) przedstawią sylwetkę nieskazitelnego z pozoru gwiazdora, który pod zniewalającym uśmiechem musi czasem ukrywać kwaśny grymas bohatera tabloidowych plotek.Na koniec cyklu opowieść o jednej z najjaśniejszych gwiazd "Złotej Ery Hollywood". Historia życia tego aktora to prawdziwy amerykański sen. Dorastający w autentycznej biedzie potomek rosyjskich Żydów, wyrósł na jednego z największych gwiazdorów wszechczasów. Symbol westernów, który będąc na szczycie kariery dokonał zwrotu wcielając się w role outsiderów i buntowników. Wyjątkowy dokumentjuż w ostatni weekend, 26 czerwca.