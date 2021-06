Cyfrowy Polsat z nową ofertą dla kibiców. Piłka nożna w prezencie

Łukasz Szewczyk

• Z okazji zbliżających się wielu ważnych wydarzeń sportowych Cyfrowy Polsat wprowadził nową promocję w usłudze telewizyjnej - "Kibicuj naszym".

• Na start dostęp do pełnej oferty za 0 zł nawet przez 2 miesiące

• Prezent w postaci piłki Adidas do wybranych ofert.

Oferta Cyfrowego Polsatu z piłką w prezencie

Najbliższe tygodnie przyniosą wiele wspaniałych sportowych emocji. Przygotowana przez Cyfrowy Polsat promocyjna oferta telewizji satelitarnej i kablowej IPTV, dostępna już od 30 zł miesięcznie, daje możliwość dobierania pakietów dodatkowych takich jak Polsat Sport Premium czy Eleven Sports.Wybierając mistrzowską ofertę z Pakietem L oraz dowolnym pakietem dodatkowym z łącznym abonamentem w wysokości co najmniej 70 zł/mies., klient otrzyma dodatkowo piłkę Adidas. Oferta skierowana jest zarówno do nowych, jak i obecnych abonentów.W ramach oferty telewizji satelitarnej oraz kablowej IPTV Cyfrowy Polsat umożliwia dopasowanie telewizji do potrzeb i zainteresowań. Zapewnia wybór pomiędzy pakietami podstawowymi: S, M i L, które można swobodnie łączyć z pakietami tematycznymi.Dla fanów sportu Cyfrowy Polsat oferuje dostęp do 11 kanałów sportowych w pakietach podstawowych, m.in. Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Eurosport 1 i 2 czy TVP Sport. Każdy z pakietów podstawowych można uzupełnić o sportowe Pakiety Premium:• Polsat Sport Premium z 2 kanałami Polsat Sport Premium oraz 4 serwisami telewizyjnymi premium w systemie PPV m.in. z rozgrywkami Ligi Mistrzów UEFA (20 zł/mies.),• Eleven Sports z 3 kanałami Eleven Sports, a na nich sportowe hity m.in. Formula 1, LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats czy Serie A TIM (10 zł/mies.),• Ekstraklasa z 2 kanałami sportowymi z PKO BP Ekstraklasą (10 zł/mies.).Poza zestawami kanałów sportowych dostępne są także filmowe Pakiety Premium: HBO z serwisem HBO GO, Cinemax i FilmBox czy z bajkami - Dla dzieci.Jednocześnie pod hasłem "Kibicuj naszym" uszyła piłkarska kampania reklamowa Cyfrowego Polsatu, w której, były bramkarz reprezentacji Polski.