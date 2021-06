Michał Kempa nowym współprowadzącym "Mam talent" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Kolejne zmiany w trzynastej edycji "Mam talent" TVN

• W roli prowadzącego show zadebiutuje Michał Kempa

Jesienią 2021 roku na antenie telewizji TVN trzynasta edycja popularnego programu "Mam talent". Na widzów czeka sporo zmian. Jak już informowaliśmy, zmieni się skład jury. Do Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak dołączy Jan Kliment , który zastąpi Agustina Egurrolę.To nie jedyne nowości. Nową postacią talent show będzie, który dołączy do Marcina Prokopa w roli drugiego prowadzącego "Mam talent". Jest to nie tylko komik uprawiający stand-up comedy, ale również dziennikarz radiowy i telewizyjny, współprowadzi "Szkło kontaktowe" w TVN24. Wcześniej jednak próbował swoich sił w czeskim "Mam talent".- skomentował na Facebooku Kempa.Michał Kempa zastąpi Szymona Hołownię, który kilka miesięcy temu rozstał się z programem.Przypomnijmy, że obecnie trwają castingi online do nowej edycji show. Osoby, które chcą się zgłosić do programu muszą przygotować swoje zdjęcie, filmik z prezentacją swojego talentu oraz filmik, w którym się przedstawiają i mówią kilka zdań o sobie. Zgłoszenia przyjmowane są do połowy lipca 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej programu. Pierwsze przesłuchania stacjonarne ruszają już 26-27 czerwca w Warszawie.