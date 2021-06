Wyścig F1 w Azerbejdżanie hitem weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy weekend czerwca ELEVEN SPORTS pokaże uliczny wyścig Formula 1 o Grand Prix Azerbejdżanu, w którym Max Verstappen będzie bronił pozycji lidera klasyfikacji generalnej przed goniącym go Lewisem Hamiltonem.

• Sporych emocji powinny dostarczyć również żużlowe mecze

W ten weekend w Azerbejdżanie odbędzie się szósty wyścig obecnego sezonu Formula 1. Do rywalizacji na ulicznym torze w Baku szczególnie zmotywowany podejdzie broniący tytułu mistrza świata Lewis Hamilton, który przed dwoma tygodniami stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej na rzecz Maksa Verstappena. Brytyjczyk ma tylko cztery punkty straty do Holendra, więc jeśli tym razem wygra, to wróci na fotel lidera. Na Baku City Circuit jest sporo zakrętów umożliwiających bezpośrednią walkę na trasie, dlatego zmagania tej dwójki zapowiadają się ekscytująco. Wiele do powiedzenia mogą mieć również Lando Norris i Valtteri Bottas, którzy w tym sezonie stawali na podium w sumie aż pięć razy, ale wciąż czekają na swój pierwszy triumf. Kibice z uwagą będą śledzili także występ kierowców Scuderia Ferrari, Carlosa Sainza i Charlesa Leclerca. W ostatnim czasie ich możliwości zdecydowanie rosną i zarówno w kwalifikacjach jak i wyścigach prowadzą równorzędną walką z głównymi faworytami. Jak spiszą się w ten weekend?W najbliższy weekend rozgrywki PGE Ekstraligi przekroczą półmetek zasadniczej części sezonu 2021. Liderem tabeli jest MOTOR Lublin, który w ósmej rundzie zagra na wyjeździe z ELTROX WŁÓKNIARZEM Częstochowa. Ekipa z Lublina przystąpi do tego starcia podbudowana poniedziałkowym zwycięstwem z broniącą tytułu mistrza Polski FOGO UNIĄ Leszno. Kluczowymi zawodnikami tego spotkania byli Jarosław Hampel, Mikkel Michelsen i Grigorij Łaguta, którzy zdobyli w sumie aż 30 punktów. Tym razem poprzeczka będzie zawieszona równie wysoko, bo drużyna z Częstochowy wygrała trzy mecze z rzędu i na dobre włączyła się do walki o awans do fazy play-off.Wysokie aspiracje ma także druga w tabeli BETARD SPARTA Wrocław, która w ten weekend podejmie ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz. Gospodarze przed tygodniem rozgromili MARWIS.PL FALUBAZ Zielona Góra aż 63:27, a fantastyczną formę zaprezentowali Maciej Janowski, Daniel Bewley i wracający do regularnych występów Tai Woffinden. Dla Spartan to okazja do rewanżu za poprzednie niezwykle wyrównane spotkanie z ekipą z Grudziądza, przegrane 44:45. Po stronie gości szczególnie groźny będzie Nicki Pedersen, który w tym sezonie wygrał dotychczas 19 biegów, co jest trzecim najlepszym wynikiem w PGE Ekstralidze.Mecze barażowe wyłonią drużynę, która wywalczy ostatnie wolne miejsce w LaLiga Santander w przyszłym sezonie. W pierwszym spotkaniu półfinałowym UD Almería przegrała z Gironą FC aż 0:3, więc w rewanżu u siebie stanie przed wielkim wyzwaniem. Gospodarze liczą przede wszystkim na duet Umar Sadiq - José Corpas, który miał udział w aż 44 golach uzyskanych przez swój zespół w obecnych rozgrywkach. Groźna dwójka z Almeríi będzie musiała wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, bo goście pozostają niepokonani od prawie dwóch miesięcy, a w ostatnich dziewięciu starciach stracili tylko dwie bramki. Sforsowanie defensywy Girony będzie kluczowe dla losów tej rywalizacji. Czy gospodarze odrobią straty? A może to goście utrzymają przewagę i awansują do finału?Zwycięzca tej konfrontacji zmierzy się w wielkim finale z triumfatorem starcia pomiędzy Realem Valladolid a CD Leganés.Plan transmisji:Piątek (4 czerwca):• 13:55, FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Filip Kapica• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Jacek Frątczakstudio: Maciej Markowski, Zbigniew Lech• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Grzegorz WalasekSobota (5 czerwca):• 10:30 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 09:15)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 13:55 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Filip Kapica, Robert Smoczyński, Andrzej Borowczyk• 20:55 LaLiga Santander: półfinał baraży o awans do LaLiga Santander:(rewanż) (Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin GazdaNiedziela (6 czerwca):• 13:55(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Andrzej Borowczyk