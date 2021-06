Wyścig Roberta Kubicy, hity w Ekstralidze - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Robert Kubica debiutuje na antenie Canal+

• Mecz o wysoką stawkę w Zielonej Górze

• Szlagier w Gorzowie

Ósma runda PGE Ekstraligi to start rewanżów i szansa na zdobycie pierwszych punktów bonusowych. Niedzielny mecz pomiędzy Marwis.pl Falubazem Zielona Góra a eWinner Apatorem Toruń jest istotny szczególnie dla gospodarzy. Przegrana w tym spotkaniu może sprawić, że zielonogórzanie już wkrótce pożegnają się z PGE Ekstraligą. W zdecydowanie lepszej sytuacji przed tym spotkaniem są torunianie, którzy wygrali pierwszy mecz dwunastoma punktami i będą walczyć o wywiezienie z Zielonej Góry bardzo ważnego punktu bonusowego.Spotkania Moje Bermudy Stali Gorzów z FOGO Unią Leszno od wielu lat elektryzują kibiców żużla w Polsce. Niedzielny pojedynek będzie setnym meczem w historii pomiędzy tymi drużynami. Do tej pory częściej zwyciężali żużlowcy z Gorzowa (49 zwycięstw wobec 46 wygranych Unii). Na początku sezonu wicemistrz Polski pokonał w Lesznie Unię, co było ogromną niespodzianką w środowisku żużlowym. "Byki" za wszelką cenę będą chciały zrewanżować się za porażkę i powalczyć o bonusowy punkt, który może być bardzo ważny w perspektywie walki o play-off.Po dwóch wygranych Roberta Kubicy i zespołu WRT, European Le Mans Series przenosi się do Francji, na legendarny tor Paul Ricard. Polak, który startuje w zespole z Louisem Deletrazem i Ye Yifeiem nie dał szans rywalom na torze Catalunya w Barcelonie oraz na Red Bull Ringu w Styrii. Od soboty, 5 czerwca na antenach CANAL+ SPORT i nSPORT+ oraz w serwisie CANAL+ online na żywo będzie można obejrzeć kwalifikacje do tego wydarzenia, a dzień później o godzinie 11:00 wyścig z udziałem polskiego mistrza motorsportu.Plan transmisji:Sobota (5 czerwca):• 13:40 European Le Mans Series: Le Castellet (kwalifikacje LMGTE) CANAL+ SPORT, nSPORT+• 14:00 European Le Mans Series: Le Castellet (kwalifikacje LMP3) CANAL+ SPORT, nSPORT+• 14:20 European Le Mans Series: Le Castellet (kwalifikacje LMP2/Robert Kubica) CANAL+ SPORT, nSPORT+• 15:55 Cellfast Wilki Krosno - Aforti Start Gniezno nSPORT+komentarz: Edward Durda, Dawid Stachyra• 18:30 Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk nSPORT+komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 18:30 Premier League: Podsumowanie sezonu 2020/21 CANAL+ SPORTprowadzący: Rafał NahornyNiedziela (6 czerwca):• 10:30 European Le Mans Series (studio) CANAL+ SPORT• 11:00 European Le Mans Series: Le Castellet (wyścig) CANAL+ SPORT• 14:00 ROW Rybnik - Abramczyk Polonia Bydgoszcz nSPORT+komentarz: Michał Mitrut, Dawid Stachyra• 15:00 European Le Mans Series (studio) CANAL+ SPORT• 16:30 Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - eWinner Apator Toruń nSPORT+komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 17:30 Premier League: Naj, naj 2020/2021 CANAL+ SPORTprowadzący: Michał Kornacki, Adam Zakrzewski• 18:30 Ligue 1 Uber Eats: podsumowanie sezonu 2020/2021 CANAL+ SPORTprowadzący: Artur Kwiatkowski• 19:15 Moje Bermudy Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno nSPORT+komentarz: Tomasz Dryła, Krzysztof Cegielski• 20:55 CD Leganes - Rayo Vallecano CANAL+ SPORTkomentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 21:15 Magazyn PGE Ekstraligi nSPORT+prowadzący: Marcin MajewskiPoniedziałek (7 czerwca)• 17:55 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - Unia Tarnów nSPORT+komentarz: Michał Mitrut, Mateusz Dziopa• 22:30 Magazyn eWinner 1. Ligi nSPORT+prowadząca: Karolina Wieszczycka