Janusz Schwertner laureatem European Press Prize za "Miłość w czasach zarazy"

Łukasz Szewczyk

• Janusz Schwertner został laureatem tegorocznej edycji European Press Prize, prestiżowej nagrody dziennikarskiej w Europie.

• Dziennikarz Onetu został doceniony za reportaż "Miłość w czasach zarazy".

Nagrodzony reportaż "Miłość w czasach zarazy" opowiada historię dwóch chłopców, którzy trafili na podwarszawski oddział psychiatrii dziecięcej. Jeden z nich - Wiktor - popełnił samobójstwo w kwietniu 2019 r. Wcześniej padł ofiarą prześladowania rówieśniczego, homofobii i aż trzykrotnie nie został przyjęty na oddział, pomimo myśli i podejmowanych wcześniej prób samobójczych. Janusz Schwertner przedstawiając historię chłopców, opisał przy okazji fatalny stan polskiej psychiatrii dziecięcej.Jury The European Press Prize ogłosiło także laureatów nagrody specjalnej oraz trzech pozostałych kategorii konkursowych: dziennikarstwo śledcze, publicystyka i innowacje.The European Press Prize jest nagrodą za najwyższe osiągnięcia dziennikarstwa europejskiego. Jest przyznawana dzięki wsparciu wielu fundacji medialnych, których celem jest promowanie wysokiej jakości dziennikarstwa w Europie: The Guardian Foundation, Thomson Reuters Foundation, The Politiken Foundation, Foundation Veronica, The Jyllands-Posten Foundation oraz Democracy and Media Foundation, The Irish Times oraz Fundacji Agory.Janusz Schwertner dwukrotnie zdobywał nagrodę Grand Press - w 2018 i 2020 roku. Jest laureatem Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby oraz finalistą Nagrody im. Teresy Torańskiej oraz Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Został wyróżniony w konkursie "Kryształowe Pióra". Dwukrotnie zdobywał Grand Prix Nagrody Dziennikarzy Małopolski oraz czterokrotnie zwyciężał w konkursie "People Awards" Ringier Axel Springer Polska. Wygrywał plebiscyty "Dobry Dziennikarz 2019" i "Zielona Gruszka".Janusz Schwertner jest także współautorem książek "Smoleńsk. 96 wspomnień" (wraz z Danielem Olczykowskim i Szymonem Piegzą), "Antyterroryści" (z Mateuszem Baczyńskim), "Szramy. Jak psychosystem niszczy nasze dzieci" (z Witoldem Beresiem) oraz "Zwierzak. Spowiedź policyjnego przykrywkowca" (z Mateuszem Baczyńskim).