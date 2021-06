Siatkarsko-piłkarski długi weekend w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy weekend czerwca na sportowych kanałach Polsatu królować będzie siatkarska Liga Narodów kobiet i mężczyzn, w tym mecze z udziałem Reprezentacji Polski.

• Coś dla siebie znajdą też fani piłki nożnej, kolarstwa, motorsportu oraz sportów walki.

W piątkowy wieczór o swoje czwarte zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Narodów powalczą Biało-Czerwoni. Transmisja meczu Polska - USA rozpocznie się o godzinie 17:00 w Polsacie Sport. Bezpośrednio po nim, o godzinie 20:50, na parkiet wybiegną Kanadyjczycy i Bułgarzy. Nieco wcześniej, bo o 19:20 i to w Polsacie Sport Extra, Australijczycy zagrają z Rosjanami. Ten drugi zespół to sobotni rywal Polaków. Transmisja tego meczu dostępna będzie w Polsacie Sport od godziny 17:00. W niedzielę swoje siódme spotkanie Ligi Narodów rozegrają z kolei polskie siatkarki. Tym razem rywalkami podopiecznych Jacka Nawrockiego będą Kanadyjki. Transmisja rozpocznę się o godzinie 17:00 w Polsacie Sport.Także fani futbolu w pierwszy weekend czerwca nie będą narzekać na brak wrażeń. W piątek rozpoczyna się przedostatnia kolejka Fortuna 1. Ligi. O godzinie 20:20 Polsat Sport News pokaże mecz ŁKS - Bruk Bet Termalica, a w sobotę o 12:30 w Polsacie Sport dostępna będzie transmisja meczu Arka Gdynia - Radomiak Radom. Dzień później o 12:30 na tym samym kanale Odra Opole zagra z GKSem Tychy.To jednak nie koniec piłkarskich emocji. W sobotę o godzinie 16:50 w Polsacie Sport News kolejny mecz towarzyski przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy rozegra niedawny sparingpartner Biało-Czerwonych, Rosja. Z kolei w Polsacie Sport o godzinie 18:30 rozpocznie się transmisja z meczu finałowego Pucharu Polski kobiet pomiędzy zespołami z Sosnowca i Łodzi. W niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport tradycyjnie premierę będzie miało najnowsze wydanie magazynu Cafe Futbol. Program zdominują dyskusje o sparingach przed EURO, w tym nadchodzące spotkanie Polaków z Islandczykami. Po południu w Polsacie Sport News dostępne będą transmisje z kolejnych sprawdzianów przed ME. O godzinie 17:55 Holandia zagra z Gruzją, a o 20:40 Belgia z Chorwacją.Pierwsza sobota czerwca to również prestiżowe wydarzenia w świecie sportów walki. O godzinie 20:00 w Polsacie Sport Extra rozpocznie się transmisja z gali boksu zawodowego legendarnego promotora Franka Warrena. W walce wieczoru wielka brytyjska nadzieja wagi ciężkiej, Daniel Dubois, zmierzy się doświadczonym Bogdanem Dinu. Noc z soboty na niedzielę należeć będzie do największej organizacji MMA na świecie. O godzinie 1:00 w Polsacie Sport ruszy transmisja z gali UFC Fight Night, na której o swoje dwudzieste drugie zawodowe zwycięstwo powalczy najlepszy Polak w wadze ciężkiej, Marcin Tybura. W walce wieczoru Surinamczyk Jairzinho Rozenstruik sprawdzi Brazylijczyka Augusto Sakaia.Sezon letni to także czas sportów motorowych oraz kolarstwa. W sobotę na ulicznym torze w stolicy Azerbejdżanu rywalizować będą kierowcy Formuły 2. Transmisja z pierwszego wyścigu rozpocznie się o godzinie 9:20 w Polsacie Sport Extra. Drugi wyścig o godzinie 15:35 pokaże Polsat Sport News. Na tym samym kanale, ale w niedzielę o 10:40, oglądać będzie można także wyścig numer trzy, a po południu i wieczorem również zmagania w Motocyklowych Mistrzostwach Świata. W niedzielę, także w Polsacie Sport News, wystartuje prestiżowy kolarski wyścig Tour de Suisse. Transmisja z pierwszego etapu, jazdy indywidualnej na czas, rozpocznie się o godzinie 15:20.Piątek (4 czerwca):• 18.00 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport)• 19.15 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport Extra)• 19.55 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport Premium 1)• 19.55 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport Premium 2)• 20.20 FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport News)• 20.50 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport)Sobota (5 czerwca):• 09.20 Formuła 2: Grand Prix Azerbejdżanu - 1. wyścig (Polsat Sport Extra)• 09.50 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport)• 11.50 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport Extra)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 12.50 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport News)• 13.45 Konferencja reprezentacji Polski w piłce nożnej (Polsat Sport Extra)• 14.50 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport Extra)• 15.35 Formuła 2: Grand Prix Azerbejdżanu - 2. wyścig (Polsat Sport News)• 15.50 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport)• 16.50 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport News)• 17.50 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport Extra)• 17.55 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport Premium 1)• 18.50 Piłka nożna kobiet:(Polsat Sport)• 19.20 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport News)• 20.30 Boks: Walka o pas WBA w Telford - waga ciężka:(Polsat Sport Extra)• 20.40 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport Premium 2)• 20.50 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport News)Niedziela (6 czerwca):• 01.00 Sporty walki: U- waga ciężka: Jairzinho Rozenstruik - Augusto Sakai (Polsat Sport)• 09.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz:(polsat Sport Extra)• 10.40 Formuła 2: Grand Prix Azerbejdżanu - 3. wyścig (Polsat Sport News)• 11.00- magazyn (Polsat Sport)• 11.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport News)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 12.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport Extra)• 13.45 Konferencja prasowa reprezentacji Polski w piłce nożnej (Polsat Sport News)• 14.30 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Katalonii - wyścig w klasie Moto2 (Polsat Sport News)• 14.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport)• 15.20 Kolarstwo: Tour de Suisse - 1. etap (Polsat Sport News)• 15.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport Extra)• 17.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport)• 17.55 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport News)• 17.55 Piłka nożna - mecz towarzyski - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 17.55 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport Premium 2)• 18.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport Extra)• 20.40 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport News)• 20.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz:(Polsat Sport)