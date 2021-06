"Tożsamość strachu", "Banksterzy", "Punkt zapalny", "Piłat" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Tożsamość strachu", "Banksterzy", "Czyściec", "Punkt zapalny", "Player One", "Piłat".

Weekend filmowych premier wotworzy(4 czerwca). Chora na schizofrenię i powracające halucynacje nastolatka, Rain (Madison Iseman) jest świadkiem uprowadzenia dziecka, przez swoją sąsiadkę - szanowaną przez lokalną społeczność nauczycielkę. Nikt jednak nie wierzy w słowa dziewczyny, ze względu na jej zaburzenia psychiczne. Jedyną osobą, która nie neguje przedstawianych przez nią faktów, jest Caleb (Israel Broussard) - chłopak, który być może istnieje tylko w jej głowie. Co jest prawdą, a co fikcją? Czy w końcu ktoś zainteresuje się, tym co mówi nastolatka i chociaż sprawdzi, czy jej słowa znajdą odzwierciedlenie w realnym świecie?W sobotę(5 czerwca). Karolina (Katarzyna Zawadzka) pracuje w banku, jest energiczna, pewna siebie, przebojowa. Kiedy w jej ręce wpada najnowszy produkt walutowy - kredyt we frankach szwajcarskich, kobieta otrzymuje wielką szansę, żeby się wykazać. Mając pełne przyzwolenie szefa - Adama (Tomasz Karolak), bez skrupułów zaczyna namawiać klientów na najbardziej ryzykowne i niekorzystne inwestycje. Jan (Jan Frycz) jest szarą eminencją krajowej finansjery. W swoim telefonie ma kontakty do prezesów największych banków w Polsce. Jego cyniczne pomysły i decyzje, z dnia na dzień, wpływają na gospodarkę i losy setek tysięcy osób. Takich jak Artur (Rafał Zawierucha) - ambitny szef firmy IT, który, by rozwijać działalność, decyduje się na opcje walutowe. Jego wspólnikiem jest Mateusz (Antoni Królikowski), który marzy o niezależności, własnym lokum i upragnionej wyprowadzce od teściów. Choć młode małżeństwo pozostaje nieufne wobec proponowanych przez banki rozwiązań, to przyparte do muru daje się wciągnąć w finansową pułapkę. Wkrótce losy bohaterów po obu stronach barykady splotą się w pętli wstrząsających wydarzeń, których przebieg ujawni szokujący mechanizm manipulacji, żerujących na potrzebach i emocjach, ale też bezwzględną i bezduszną siłę systemu bankowego. A gdy skończą się wszystkie racjonalne rozwiązania, bohaterom pozostaną już tylko najbardziej dramatyczne wybory.Premierową niedzielę rozpocznie(6 czerwca). Rok 1925, Alaska. W małym miasteczku Nome niespodziewanie wybucha epidemia błonicy. Choroba szybko zbiera żniwo i nawet miejscowy doktor nie jest w stanie jej zatrzymać bez podania surowicy, która powstrzymałaby rozwój choroby. Panujące warunki uniemożliwiają dostarczenie leku drogą morską i powietrzną, dlatego jedyną nadzieją dla chorych są właściciele psich zaprzęgów i ich podopieczni, którzy aby zdobyć lek muszą pokonać 700 km. Owdowiały ojciec i mistrz psich zaprzęgów Leonhard Seppala (Brian Presley) postanawia zmierzyć się ze śnieżną burzą i wraz ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi przedrzeć się przez mroźne tereny AlaskiNastępnie(Canal+ Premium). Jest to film, który w uporządkowany sposób pomaga odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące życia po śmierci i tego czy możemy mieć na nie wpływ. W czasie wizyty u znajomych, Fulla Horak (Małgorzata Kożuchowska) poznaje kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie. Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do duchowych poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej nocy, pogrążona w modlitwie Fulla doświadcza objawienia. Ukazuje się jej Magdalena Zofia Barat - zmarła 70 lat wcześniej założycielka zgromadzenia Najświętszego Serca. To pierwsza z dusz Świętych Opiekunów, które będą nawiedzać mistyczkę. Kolejne, w tym Jana Bosko, Teresy od Dzieciątka Jezus czy Joanny d'Arc, odkryją przed kobietą niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w swojej książce "Piękna Pani" w rozdziale "Zaświaty". A zawarta w niej mądrość wykroczy poza czas i przestrzeń, łącząc w jedno duchowe doświadczenia Fulli oraz objawienia świętego Ojca Pio, błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego i świętej Faustyny Kowalskiej.Premierą niedzielę zakończy(Canal+ Premium). Nicolas Shaw (Barry Pepper) był niegdyś rządowym agentem. Pojmany i zmuszony torturami do podania nazwisk współpracowników, odszedł ze służby w niesławie. Złamany i okryty hańbą żyje teraz w ukryciu. Pewnego dnia dostaje szansę, by odkupić swoje winy. Dawny szef Elias Kane (Colm Feore) prosi go o pomoc w odnalezieniu córki, Moniki (Eve Harlow), która została uprowadzona. Okazuje się, że sprawa ma związek z jego przeszłością. Shaw ma szansę odkryć, kto zmusił go do zdrady. Wpada na trop szeroko zakrojonego spisku.W niedzielę wemisja filmu(6 czerwca). Rok 2045. Świat pogrąża się w chaosie. Wade Watts (Tye Sheridan), podobnie z resztą jak większość ludzi, czuje, że żyje wyłącznie kiedy ucieka do OASIS -- wirtualnego uniwersum, w którym jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Można tam podróżować, przeżywać przygody i być kimkolwiek się zapragnie. Po śmierci twórcy tego świata - ekscentrycznego geniusza Jamesa Hallidaya (Mark Rylance) - trwają poszukiwania jego godnego następcy. W tym celu zorganizowany zostaje trzyetapowy konkurs, w którym nagrodą są duże pieniądze i całkowita kontrola nad OASIS. Wade i jego przyjaciele bez wahania podejmują wyzwanie.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpoczną(5 czerwca, Cinemax 2). Anne Walberg (Emmanuelle Devos) jest prawdziwą mistrzynią perfum. Kobieta tworzy zapachy i sprzedaje je wielu firmom. Kobieta ma jednak trudny charakter, jest samolubną i temperamentną diwą. Guillaume (Grégory Montel) jest natomiast jej nowym kierowcą i zarazem jedynym mężczyzną, który nie boi się stawić jej czoła. Prawdopodobnie właśnie dlatego Anne nie przyjdzie do głowy, by go zwolnić.Komediodramat opowiadający o przedziwnej relacji jaka narodziła się pomiędzy kobietą sukcesu a jej kierowcą.W niedzielę(6 czerwca, Cinemax 2). Anna jest starszą kobietą ze wsi, która niedawno owdowiała. Jej córka Iza, wysoko ceniona lekarka, od razu decyduje się przenieść matkę z rodzinnego domu do zimnego, wielkomiejskiego mieszkania, aby się nią zaopiekować. Pozornie bezinteresowny akt szybko okazuje się wręcz traumatycznym przeżyciem dla Anny. Kobiety powoli zaczynają doprowadzać się do granic wytrzymałości. Miłość i troska zamieniają się w ból, na co pozostali członkowie rodziny patrzą bezradnie.Węgierski dramat psychologiczny opowiadający o skomplikowanej relacji między matką a córką. Niepokojąco zmieniająca się dynamika między kobietami kończy się kryzysem o głębokich konsekwencjach