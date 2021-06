"Misja Euro", "Euro raport", studia meczowe. Onet i Przegląd Sportowy z ofertą na Euro 2020

Łukasz Szewczyk

• Ringier Axel Springer Polska na czas nadchodzących Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2020 przygotował specjalną ofertę programową

• Program "Misja Euro", stałe studia meczowe, codzienny "Euroraport", "Przegląd Kadr", cykl redakcyjny "Korzenie Kadry", a także "Skarb Kibica" będący dodatkiem do Przeglądu Sportowego i Faktu

- mówi Jacek Stańczyk, redaktor naczelny serwisów sportowych Ringier Axel Springer Polska.Emitowaną od 11 czerwca codziennie o godz. 10.30poprowadzą doskonale znani kibicom piłkarskim: Łukasz Wiśniowski i Krzysztof Marciniak. W programie w roli ekspertów pojawią się asy ofensywnej gry, byli znakomici piłkarze reprezentacji Polski: Tomasz Frankowski, Marek Citko, oraz Roman Kosecki i Jacek Ziober, którzy wraz z prowadzącymi będą analizować wszystko to, co dzieje się na Euro. Nie zabraknie też rozmów z innymi gośćmi, nie tylko ze świata futbolu. Program "Misja Euro" będzie emitowany na żywo na stronie głównej Onet.pl, na Facebooku Onetu Sport i Przeglądu Sportowego oraz na Youtube Przeglądu Sportowego.Kolejną propozycją programową przygotowywaną z okazji Euro 2020 sąemitowane przy okazji każdego meczu Polaków. Pierwsze studio meczowe pojawi się w Onecie 14 czerwca przy meczu ze Słowacją (mecz o godz. 18:00) w godzinach 17:30 - 18:00 i 20:00 - 20:30, 19 czerwca przy meczu z Hiszpanią (mecz o godz. 21:00) w godzinach 20:30 - 21:00 i 23:00 - 23:30, 23 czerwca przy meczu ze Szwecją (mecz o godz. 18:00) w godzinach 17:30 - 18:00 i 20:00 - 20:30. Ekspertami w programie będą stali eksperci "Misji Euro": Roman Kosecki, Tomasz Frankowski i Marek Citko.jest z kolei codziennym, kilkunastominutowym programem na żywo nadawanym z Sopotu, czyli z bazy reprezentacji Polski. Program będzie realizowany od 10 czerwca do finału Euro 11 lipca o godzinie 20:00 i pojawi się na SG Onetu, FB i YT Onet Sportu i Przeglądu Sportowego. Wyjątkowo w dni meczów reprezentacji Polski "Euroraport" będzie realizowany wcześniej. Poprowadzą go wysłannicy Onetu Sport i Przeglądu Sportowego na Euro: Izabela Koprowiak, Robert Błoński, Mateusz Janiak i Dariusz Dobek. W studiu nie zabraknie zaproszonych do programu znanych gości.W cyklu reportażyredakcja pokaże, jak rodziła się nasza reprezentacja. Dziennikarze Onetu Sport i Przeglądu Sportowego przedstawią sylwetki kadrowiczów, ruszą też portugalskim szlakiem Paulo Sousy. Porozmawiają z ich rodzinami i przyjaciółmi, pokażą miejscowości, w których wychowali się reprezentanci oraz trener. Poznamy korzenie m.in. Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Kamila Glika, Piotra Zielińskiego, Macieja Rybusa, Jana Bednarka, Kamila Jóźwiaka, Michała Helika. Cykl będzie publikowany od 11 czerwca w Onecie Sport i "Przeglądzie Sportowym".W serwisie PrzegladSportowy.pl ruchomy czas emisji będzie miał program, w którym dziennikarze będą oceniać szanse poszczególnych zespołów, relacjonować najważniejsze wydarzenia oraz analizować sytuacje w grupach.Z okazji Euro 2020 redakcja Przeglądu Sportowego przygotowała także dodatki specjalne, a także wyjątkowe wydanie. W czwartek (10 czerwca) dodatkiem do Przeglądu Sportowego będzie terminarz na ścianę EURO 2020. Dzień później (11 czerwca) wraz z Przeglądem Sportowym i Faktem ukaże się Skarb Kibica EURO 2020.- zapowiada Paweł Wołosik, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego.Piątkowe wydanie wraz ze Skarbem Kibica będzie dostępne również w aplikacji oraz dla subskrybentów przegladsportowy.pl i Mediaklub.pl. Redaktorami prowadzącymi dodatku są Marcin Dobosz i Maciej Szmigielski, a za jego przygotowanie graficzne odpowiada Cezary Piotrowski.- dodaje Jacek Stańczyk.