Viaplay z kolejnymi prawami do transmisji zawodów sportów motorowych

Łukasz Szewczyk

• Viaplay pokaże wyścigi kobiet W Series, które przez najbliższe dwa sezony będą transmitowane w dziewięciu krajach europejskich

• Viapalay posiada także prawa do transmisji 24-godzinnego wyścigu na torze Nürburgring, Ferrari Challenge oraz DTM do 2023 roku

Nordic Entertainment Group (NENT Group), firma streamingowa działająca w regionie państw nordyckich, nabyła prawa do transmisji wielu światowej klasy wydarzeń, obejmujących zawody sportów motorowych. Transmisje wyścigów będą dostępne w dziewięciu krajach europejskich, za pośrednictwem należącej do NENT Group, platformy streamingowej Viaplay. Wieloletnie porozumienia obejmują takie wydarzenia jak W Series, najwyższej klasy wyścigi, w których uczestniczą wyłącznie kobiety, a także Ferrari Challenge, DTM oraz słynny 24-godzinny wyścig odbywający się na torze Nürburgring.Finka Emma Kimiläinen oraz Norweżka Ayla Ågren to tylko dwie spośród 17 zawodniczek, które chcą wyprzedzić obecną mistrzynię Jamie Chadwick, w wyścigu o tytuł W Series 2021. Począwszy od 26 czerwca, osiem wyścigówW Series po raz pierwszy odbędzie się wraz z zawodami Grand Prix Formuły 1, na legendarnych torach w Europie i obu Amerykach. Nowa formuła zwiększy zasięg oraz znaczenie serii, umożliwiając utalentowanym zawodniczkom dotarcie na szczyt sportu motorowego.Viaplay posiada wyłączne prawa do transmisji wyścigów W Series w krajach nordyckich oraz bałtyckich, a także w Polsce, w sezonach 2021 oraz 2022.- komentuje Peter Nørrelund, NENT Group Chief Sports.Fani sportów motorowych z krajów nordyckich, bałtyckich oraz z Polski, do 2023 roku, za pośrednictwem platformy Viaplay, będą mogli śledzić coroczny 24-godzinny wyścig odbywający się na torze Nürburgring, a także mistrzostwa Ferrari Challenge, w których obecnie bierze udział ośmiu kierowców z regionu państw nordyckich oraz z Polski. Oprócz tego, NENT Group do 2023 roku, będzie również transmitować w krajach nordyckich i bałtyckich, mistrzostwa DTM, które w tym roku rozpoczną się 18 czerwca na torze Monza.Dodatkowo, NENT Group nawiązało długoterminową współpracę z Formułą 1, która w ostatnim czasie została rozszerzona na Holandię oraz Polskę, obejmując obecnie 10 krajów. NENT Group posiada również prawa do transmisji wyścigów IndyCar, Formuły 2, NASCAR, MotoGP, Porsche Supercup, Race of Champions oraz Formula Renault Eurocup.Platforma Viaplay zostanie uruchomiona w Polsce w sierpniu tego roku, natomiast w Stanach Zjednoczonych pojawi się pod koniec 2021 roku. Od pierwszego kwartału 2022 roku będzie także dostępna w Holandii. Następnie, do 2023 roku, usługa będzie wprowadzona na czterech dodatkowych rynkach.