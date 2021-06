Piąty sezon serii "Polska z góry" w Planete+ i Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Planete+ rozpoczyna emisję nowego sezonu popularnej serii "Polska z góry"

Któż z nas nie lubi usiąść przy oknie w samolocie i popatrzeć sobie z góry na mijane miasteczka, rzeki czy wsie? Zwykle mamy wtedy dwa pragnienia - by samolot leciał wolno i jak najniżej, a także by ktoś nam opowiadał o tym, co w danej chwili widzimy - jak nazywa się ta rzeczka, co to za miasteczko i jakie są z nim związane ciekawe historie, czy mieszkał tu ktoś znany? Właśnie na tym polega seria dokumentalnych programów "Polska z góry".Nasz kraj z perspektywy lotu ptaka wygląda naprawdę pięknie. Tym razem, podczas nieśpiesznej wędrówki, popatrzymy sobie na okolice Warszawy, Krakowa czy Łodzi, zwiedzimy Góry Sowie i Bory Tucholskie, powędrujemy wzdłuż biegu Warty, Odry i Narwi. A wszystko to pięknie okrasi niebanalny komentarz, opisujący z detalami to, co widzimy: historię tych miejsc, ich współczesne atrakcje i anegdoty z nimi związane.Premierowe odcinki programu "Polska z góry 5" na Planete+ godz. 18:30 w każdy poniedziałek od 7 czerwca oraz w CANAL+ online.