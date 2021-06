"Bielmo" w TVN24. Cykl repotaży o tuszowaniu nadużyć seksualnych w kościele (wideo)

Łukasz Szewczyk

Historia i znajomości ks. Mirosława Króla są symboliczne. Na kapłana wyświęcił go abp Theodore McCarrick (niechlubny bohater raportu Stolicy Apostolskiej, wielokrotnie oskarżany o molestowanie seksualne), któremu - zgodnie z watykańskim raportem - Dziwisz miał pomóc dostać się na szczyty kościelnej hierarchii. Król jest bliskim przyjacielem i współpracownikiem polskiego kardynała, który nie tylko obdarował go rozmaitymi tytułami archidiecezji krakowskiej, ale także zainstalował w Krakowie filię seminarium. W tle oskarżeń wobec Króla pojawiają się także niejasne powiązania na szczytach kościelnej hierarchii, władza i wielkie pieniądze (w części przekazywane m.in. na budowę Centrum JP2 w Krakowie, Król został mianowany przez kardynała Dziwisza na dyrektora działającej w Stanach Zjednoczonych fundacji wspomagającej centrum). Reportaż to przede wszystkim próba odnalezienia źródeł i konsekwencji patologii, na którą oko przymykano w Kościele - amerykańskim i polskim - przez wiele lat (różne osoby informowały Kościół o jego niedopuszczalnych zachowaniach).- mówi autor cyklu, Marcin Gutowski.To, co działo się w Orchard Lake, rozmówcy Marcina Gutowskiego nazywają "skandalem Kościoła katolickiego", "procederem zakrawającym na handel ludźmi". Mówią o "układzie", który "karze tych, którzy szukają sprawiedliwości". W reportażu będzie można zobaczyć rozmowy m.in. z podwładnymi i współpracownikami Króla, amerykańskimi dziennikarzami, którzy znają sprawę, a i z samym Królem. Ponownie będziemy próbować porozmawiać z kardynałem Dziwiszem.Premiera cyklu w poniedziałek (7 czerwca 2021 roku) na platformie TVN24 GO oraz w środę (9 czerwca) o godzinie 20.30 w programie "Czarno na białym" w TVN24.