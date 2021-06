Sport.pl w czasie Euro 2020 stawia na ekskluzywne produkcje wideo

Łukasz Szewczyk

• Redakcja Sport.pl jest już gotowa na największe piłkarskie wydarzenie roku.

• Czytelnicy Sport.pl i Gazeta.pl będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt programów wideo na żywo w ramach EuroSekcji oraz EuroSekcji Live

• Ekskluzywne materiały publikować będą m.in. korespondenci Paweł Wilkowicz, Bartłomiej Kubiak, Jakub Kręcidło i Dawid Szymczak.

- mówi zastępca dyrektora Sport.pl Maciej Kucharski. -- dodaje.Sport.pl w czasie Euro 2020 mocno stawia na swoje produkcje wideo. Codziennie o godz. 10:00 na żywo realizowana będzie, podczas której dziennikarze porozmawiają z zaproszonymi ekspertami (m.in. Michałem Listkiewiczem i Janem Muchą) o tym, co rozpala kibiców piłki nożnej. Będą też łączyć się z korespondentami, aby poznać kulisy tego, co najciekawsze oraz analizować i tłumaczyć zawiłości taktyczne. Dodatkowo, przed najważniejszymi meczami Euro 2020 i po nich (na pewno wokół każdego meczu reprezentacji Polski), redakcja zaprosi wszystkich na, w czasie której na gorąco będzie komentować to, co się dzieje na turnieju.- podsumowuje Kucharski.Oprócz programów wideo Sport.pl przygotował cykl reportażów Dawida Szymczaka, który od 8 czerwca będzie publikowany codziennie rano na Sport.pl i Gazeta.pl. "Ojcowie sukcesu" to cykl, w którym w związku z Euro 2020 na Sport.pl redakcja opisuje gwiazdy reprezentacji Polski oczami ludzi, którzy towarzyszą im od lat: rodziców, żon, rodzeństwa, przyjaciół. Pokazuje ich od codziennej strony, opowiada o drodze do sukcesu - o tym, czego w meczu nie widać, a jest dla nich najważniejsze. W pierwszym odcinku Sport.pl przedstawił Kamila Glika oczami jego żony Marty. Kolejne części cyklu będą dotyczyć m.in. Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego, Wojciecha Szczęsnego czy Jana Bednarka.Sport.pl będzie obsługiwał Euro 2020, wykorzystując do tego zarówno stronę główną Sport.pl i Gazeta.pl, media społecznościowe, w tym profil Sport.pl na Facebooku z milionem fanów, jak i aplikacje Sport.pl LIVE oraz Football LIVE.