Euro 2020 w Radiu Zet. Specjalne programy futbolowe przeboje

• Z okazji Euro 2020 Radio Zet szykuje dla słuchaczy specjalne programy, piłkarskie zabawy i największe futbolowe przeboje.

• Na Radiozet.pl został uruchomiony specjalny serwis na EURO 2020 (2021)

Już wystartował "Mistrzowski magazyn piłkarski" przygotowywany przez redakcję sportową, który można wysłuchać codziennie do końca turnieju po 9:45. Najnowsze doniesienia ze sztabów, analizy, zapowiedzi, statystyki i wyniki meczów. Od 10 czerwca do 9 lipca po 10:45 na antenie zagości "Mistrzowski niezbędnik Radia ZET", a w nim informacje i ciekawostki okołopiłkarskie od A do ZET, które przydadzą się każdemu kibicowi - od zaangażowanego po takiego, dla którego mecz jest tylko pretekstem do spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi.Niedzielny "Sportowy finał tygodnia" (21:00:23:00) zostanie podporządkowany tematom EURO 2020 (2021). Ponadto, najważniejsze bieżące informacje z boisk codziennie w "Wiadomościach sportowych" o 7:00, 9:00, 19:00, 20:00, 21:00 i 22:00.Od 14 czerwca, a zatem od pierwszego turniejowego meczu polskiej drużyny narodowej, do 2 lipca dziennikarze sportowi Radia ZET sprawdzą wiedzę piłkarską słuchaczy w konkursie "EURO na EURO w Radiu ZET". W konkursie do wygrania łącznie kilkanaście tysięcy EURO oraz personalizowane koszulki kibica reprezentacji Polski.Tymczasem Radiozet.pl uruchomiło nowy serwis poświęcony Mistrzostwom Europy w piłce nożnej, a w nim m.in: najświeższe newsy z boisk, sztabów, wyniki spotkań, statystyki, składy reprezentacji, sylwetki piłkarzy, a także relacje na żywo z rozgrywanych meczów.